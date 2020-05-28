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Социальная дистанция, маски и дезинфекция: как «Арсенал» готовится к продолжению чемпионата
Фото пресс-службы «Арсенала».

Социальная дистанция, маски и дезинфекция: как «Арсенал» готовится к продолжению чемпионата

Больше двух месяцев футболисты РПЛ из-за распространения коронавирусной инфекции были вынуждены сидеть на карантине.

По решению исполкома РФС, первые матчи состоятся не позднее 21 июня, встречи будут проходить без зрителей, с соблюдением медицинского регламента.

Как сообщает клубная пресс-служба, «Арсенал» свою работу возобновил с того, что футболисты, тренерский штаб, персонал и администрация клуба прошли тесты на COVID-19. Все результаты – отрицательные.

В текущем сезоне оружейникам предстоит провести восемь туров. Готовиться к этим встречам туляки будут на Центральном стадионе и учебно-тренировочной базе в Мясново. Руководство клуба обеспечило все условия для комфортного проведения занятий. 

Во всех помещениях установлены дезинфекторы, регулярно обрабатываются спортивный инвентарь и мячи, проводится дезинфекция раздевалок. Важное условие – соблюдение социальной дистанции, тренерский штаб и персонал работают на тренировках в масках и перчатках.

Оружейники стали первыми в РПЛ, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели, что существенно снижает риск передачи вирусной или бактериальной инфекции.

После нескольких дней индивидуальной работы футболисты перешли к командным упражнениям. Арсенальцы готовятся в двухразовом режиме. 

За время карантина окончательно выздоровели вратарь Егор Шамов и полузащитник Игорь Горбатенко. И если первый пока еще работает по индивидуальной программе, то второй вернулся в общую группу. Как отмечают многие специалисты, сейчас необходимо не только подвести футболистов к оптимальной форме, но и минимизировать риски получения травм.

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Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 1
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 2
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 3
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 4
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 5
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 6
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 7
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 8
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 9
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 10
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 11
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 12
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 13
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 14
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 15
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 16
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 17
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 18
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 19
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 20
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 21
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 22
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 23
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 24
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 25
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 26
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 27
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 28
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 29
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 30
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 31
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 32
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 33
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 34
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 35
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 36
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 37
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 38
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 39
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 40
Подготовка "Арсенала" к возобновлению чемпионата, Фото: 41
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