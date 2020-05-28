Социальная дистанция, маски и дезинфекция: как «Арсенал» готовится к продолжению чемпионата

Фото пресс-службы «Арсенала».

Больше двух месяцев футболисты РПЛ из-за распространения коронавирусной инфекции были вынуждены сидеть на карантине.

По решению исполкома РФС, первые матчи состоятся не позднее 21 июня, встречи будут проходить без зрителей, с соблюдением медицинского регламента.

Как сообщает клубная пресс-служба, «Арсенал» свою работу возобновил с того, что футболисты, тренерский штаб, персонал и администрация клуба прошли тесты на COVID-19. Все результаты – отрицательные.

В текущем сезоне оружейникам предстоит провести восемь туров. Готовиться к этим встречам туляки будут на Центральном стадионе и учебно-тренировочной базе в Мясново. Руководство клуба обеспечило все условия для комфортного проведения занятий.

Во всех помещениях установлены дезинфекторы, регулярно обрабатываются спортивный инвентарь и мячи, проводится дезинфекция раздевалок. Важное условие – соблюдение социальной дистанции, тренерский штаб и персонал работают на тренировках в масках и перчатках.

Оружейники стали первыми в РПЛ, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели, что существенно снижает риск передачи вирусной или бактериальной инфекции.

После нескольких дней индивидуальной работы футболисты перешли к командным упражнениям. Арсенальцы готовятся в двухразовом режиме.

За время карантина окончательно выздоровели вратарь Егор Шамов и полузащитник Игорь Горбатенко. И если первый пока еще работает по индивидуальной программе, то второй вернулся в общую группу. Как отмечают многие специалисты, сейчас необходимо не только подвести футболистов к оптимальной форме, но и минимизировать риски получения травм.