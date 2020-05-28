новости
новости
Регистрация
«Арсенал» первым в России установил на стадионе дезинфицирующие тоннели
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» первым в России установил на стадионе дезинфицирующие тоннели

Такое оборудование появилось и на клубной базе.

«Арсенал» стал первым клубом в России, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Отметим, что согласно рекомендациям РФС, такое оборудование должны установить все российские команды.

Как пояснили Myslo в пресс-службе «Арсенала», футболисты и тренерский штаб обязаны проходить через такой тоннель перед матчами. Однако клуб принял решение поставить его и на базе — ради безопасности команды.

 

Сюжет: Арсенал
Спортивный директор «Арсенала» о коронавирусе, селекции и задачах на сезон
Люди / Интервью
Спортивный директор «Арсенала» о коронавирусе, селекции и задачах на сезон
вчера, в 13:20, 6 674 0
У экс-игрока тульского «Арсенала» Бакаева выявлен коронавирус
Спорт
У экс-игрока тульского «Арсенала» Бакаева выявлен коронавирус
23 мая, в 20:53, 41 5546 0
Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус
Спорт
Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус
20 мая, в 16:25, 13 1220 2
Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей
Спорт
Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей
15 мая, в 14:05, 25 1916 4
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:32 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дезинфицирующие тоннелиАрсеналфутбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

8 тульских пляжей готовят к сезону. На всякий случай
8 тульских пляжей готовят к сезону. На всякий случай
В Туле во время движения из Renault выпала пассажирка
В Туле во время движения из Renault выпала пассажирка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.