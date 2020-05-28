Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» первым в России установил на стадионе дезинфицирующие тоннели
Такое оборудование появилось и на клубной базе.
«Арсенал» стал первым клубом в России, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
Отметим, что согласно рекомендациям РФС, такое оборудование должны установить все российские команды.
Как пояснили Myslo в пресс-службе «Арсенала», футболисты и тренерский штаб обязаны проходить через такой тоннель перед матчами. Однако клуб принял решение поставить его и на базе — ради безопасности команды.
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