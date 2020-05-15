К виртуальным тренировкам наставника «Тулицы» подключаются спортсмены со всей России

Фото из архива Myslo.

А еще идею Александра Перепелкина отметили на европейском уровне.

Недавно наставник волейбольной «Тулицы» Александр Перепелкин объявил о начале бесплатных тренировок на платформе ZOOM. На виртуальные занятия тренер пригласил профессиональных спортсменов и членов их семей.

Эта идея оказалась популярной. Если на первой тренировке было 10 человек, то сейчас уже около 30. К занятиям присоединяются спортсмены со всей России. В основном, это волейболисты (среди них и девушки из Суперлиги), но есть и представители других видов спорта — баскетбола, хоккея, американского футбола.

Идею Александра Перепелкина отметили и на европейском уровне. Статья об онлайн-тренировках появилась на сайте Европейской конфедерации волейбола!

Напомним, тренировки бесплатны, они включают в себя упражнения на развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости и гибкости. Время одного занятия 50−75 минут.

Для тренировок потребуется два квадратных метра свободного пространства, стул или табурет, по возможности по две бутылки 0,5, 1,5 и 5 литров в качестве тренажеров, швабра, а также питьевая вода.

Занятия будут проходить три раза в неделю — в воскресенье, вторник, четверг. Начало в 11.00. Все вопросы задавайте в WhatsApp по тел. 89647626967.

Отметим, что с 18 мая виртуальные занятия для всех желающих начнет проводить и волейбольная «Тулица». Информацию об этом клуб обещает озвучить в ближайшее время.