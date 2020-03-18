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Футболистов «Арсенала» на неделю распустили по домам

Футболистов «Арсенала» на неделю распустили по домам

Легионеры остаются в России.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью порталу Sport24 рассказал, что футболистов на неделю распустили по домам. Напомним, вчера РПЛ приняла решение из-за угрозы распространения коронавируса приостановить чемпионат до 10 апреля.

- Решение Лигой было принято правильное. Здоровье превыше всего. Думаю, все команды сейчас в равных условиях. Не могу рассуждать, хорошо или плохо этот перерыв скажется на нашей команде. Конечно, сейчас все в тонусе, но будем считать, что это просто очередное межсезонье. Пока игроков распустили на неделю — дали каждому индивидуальное задание. Затем возобновим тренировочный процесс. Легионеры остаются в России, — сказал Черевченко.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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