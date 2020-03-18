Футболистов «Арсенала» на неделю распустили по домам

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью порталу Sport24 рассказал, что футболистов на неделю распустили по домам. Напомним, вчера РПЛ приняла решение из-за угрозы распространения коронавируса приостановить чемпионат до 10 апреля.

- Решение Лигой было принято правильное. Здоровье превыше всего. Думаю, все команды сейчас в равных условиях. Не могу рассуждать, хорошо или плохо этот перерыв скажется на нашей команде. Конечно, сейчас все в тонусе, но будем считать, что это просто очередное межсезонье. Пока игроков распустили на неделю — дали каждому индивидуальное задание. Затем возобновим тренировочный процесс. Легионеры остаются в России, — сказал Черевченко.