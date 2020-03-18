На Зареченском мосту в Туле трамвай «собрал» три иномарки

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 18 марта около 9.00 на Зареченском мосту на трамвайных путях в сторону улицы Мосина произошла авария. Трамвай № 12 врезался в Volkswagen Polo, Toyota Camry и Great Wall Hover.

По словам водителей автомобилей, они стояли в пробке на трамвайных путях и внезапно в них врезался трамвай, без каких-либо предупредительных сигналов. И протащил весь «паровозик» примерно 1−2 метра.

В свою очередь, водитель трамвая утверждает, что транспортные средства не стояли, а медленно двигались.

В аварии никто не пострадал, досталось только автомобилям. Больше всего повреждений получил Great Wall Hover, которого трамвай «насадил на колбасу».

Движение трамваев в сторону центра города остановлено, на момент публикации новости участники ДТП ожидают сотрудников ГИБДД.