новости
новости
Регистрация
На Зареченском мосту в Туле трамвай «собрал» три иномарки

На Зареченском мосту в Туле трамвай «собрал» три иномарки

ДТП случилось утром 18 марта.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 18 марта около 9.00 на Зареченском мосту на трамвайных путях в сторону улицы Мосина произошла авария. Трамвай № 12 врезался в Volkswagen Polo, Toyota Camry и Great Wall Hover.

По словам водителей автомобилей, они стояли в пробке на трамвайных путях и внезапно в них врезался трамвай, без каких-либо предупредительных сигналов. И протащил весь «паровозик» примерно 1−2 метра.

В свою очередь, водитель трамвая утверждает, что транспортные средства не стояли, а медленно двигались.

В аварии никто не пострадал, досталось только автомобилям. Больше всего повреждений получил Great Wall Hover, которого трамвай «насадил на колбасу».

Движение трамваев в сторону центра города остановлено, на момент публикации новости участники ДТП ожидают сотрудников ГИБДД.

Галерея
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 1
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 2
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 3
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 4
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 5
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 6
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 7
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 8
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 9
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 10
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 11
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 12
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 13
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 14
ДТП ул. Мосина 18.03.20, Фото: 15
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 09:56 +6
Другие статьи по темам
Событие
аварияпаровозиктрамвай собрал иномарки
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В школах объявят трехнедельные каникулы до 12 апреля
В школах объявят трехнедельные каникулы до 12 апреля
Футболистов «Арсенала» на неделю распустили по домам
Футболистов «Арсенала» на неделю распустили по домам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.