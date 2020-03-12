Стал известен календарь «Арсенала» до конца сезона

РПЛ опубликовала расписание матчей 24−30 туров сезона-2019/20. Так, 4 апреля тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Ростовом», 12 апреля оружейников ждет домашний матч с «Ахматом». 18 апреля туляки сыграют в Москве с «Динамо», 25 апреля — в Туле с «Крыльями Советов».

2 мая «Арсенал» примет «Тамбов», 6 мая отправится на выезд в Екатеринбург к местному «Уралу». Команда Игоря Черевченко завершит сезон 17 мая в Уфе.

полное расписание матчей

24 тур

4 апреля

«Спартак» — «Уфа» 14.00

«Рубин» — «Локомотив» 16.30

«Ростов» — «Арсенал» 19.00

5 апреля

«Урал» — «Тамбов» 11.30

«Зенит» — «Крылья Советов» 14.00

«Ахмат» — «Сочи» 14.00

«Оренбург» — «Краснодар» 16.30

«Динамо» — ПФК ЦСКА 19.00

25 тур

10 апреля

«Уфа» — «Рубин» 17.30

11 апреля

«Оренбург» — «Урал» 11.30

«Сочи» — «Динамо» 14.00

«Ростов» — «Краснодар» 16.30

«Локомотив» — «Крылья Советов» 19.00



12 апреля

«Тамбов» — «Зенит» 14.00

«Арсенал» — «Ахмат» 16.30

ПФК ЦСКА — «Спартак» 19.30



26 тур

17 апреля

«Локомотив» — «Сочи» 19.30

18 апреля

«Уфа» — «Урал» 11.30

«Рубин» — «Оренбург» 14.00

«Ахмат» — ПФК ЦСКА 16.30

«Динамо» — «Арсенал» 19.00

19 апреля

«Крылья Советов» — «Ростов» 14.00

«Краснодар» — «Зенит» 16.30

«Спартак» — «Тамбов» 19.00

27 тур

25 апреля

«Ростов» — «Уфа» 14.00

«Арсенал» — «Крылья Советов» 14.00

«Тамбов» — «Ахмат» 16.30

«Рубин» — «Краснодар» 19.00

26 апреля

«Оренбург» — ПФК ЦСКА 11.30

«Урал» — «Динамо» 14.00

«Спартак» — «Локомотив» 16.30

«Зенит» — «Сочи» 19.00

28 тур

1 мая

«Ахмат» — «Зенит» 14.00

«Краснодар» — «Урал» 16.30

«Сочи» — «Спартак» 19.00

2 мая

«Оренбург» — «Ростов» 14.00

«Локомотив» — «Уфа» 16.30

«Арсенал» — «Тамбов» 19.00

3 мая

«Динамо» — «Крылья Советов» 16.30

ПФК ЦСКА — «Рубин» 19.00



29 тур

6 мая

«Урал» — «Арсенал» 17.30

«Тамбов» — «Сочи» 17.30

«Зенит» — «Оренбург» 19.30

«Спартак» — «Ахмат» 19.30

11 мая

«Рубин» — «Ростов» 14.00

«Уфа» — «Динамо» 14.00

«Крылья Советов» — «Краснодар» 16.30

«Локомотив» — ПФК ЦСКА 19.00

30 тур

17 мая

«Ростов» — «Зенит» 14.00

«Краснодар» — «Ахмат» 14.00

ПФК ЦСКА — «Тамбов» 14.00

«Динамо» — «Оренбург» 14.00

«Рубин» — «Спартак» 14.00

«Крылья Советов» — «Сочи» 14.00

«Уфа» — «Арсенал» 14.00

«Урал» — «Локомотив» 14.00