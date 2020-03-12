Стал известен календарь «Арсенала» до конца сезона
Публикуем расписание матчей.
РПЛ опубликовала расписание матчей 24−30 туров сезона-2019/20. Так, 4 апреля тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Ростовом», 12 апреля оружейников ждет домашний матч с «Ахматом». 18 апреля туляки сыграют в Москве с «Динамо», 25 апреля — в Туле с «Крыльями Советов».
2 мая «Арсенал» примет «Тамбов», 6 мая отправится на выезд в Екатеринбург к местному «Уралу». Команда Игоря Черевченко завершит сезон 17 мая в Уфе.
24 тур
4 апреля
«Спартак» — «Уфа» 14.00
«Рубин» — «Локомотив» 16.30
«Ростов» — «Арсенал» 19.00
5 апреля
«Урал» — «Тамбов» 11.30
«Зенит» — «Крылья Советов» 14.00
«Ахмат» — «Сочи» 14.00
«Оренбург» — «Краснодар» 16.30
«Динамо» — ПФК ЦСКА 19.00
25 тур
10 апреля
«Уфа» — «Рубин» 17.30
11 апреля
«Оренбург» — «Урал» 11.30
«Сочи» — «Динамо» 14.00
«Ростов» — «Краснодар» 16.30
«Локомотив» — «Крылья Советов» 19.00
12 апреля
«Тамбов» — «Зенит» 14.00
«Арсенал» — «Ахмат» 16.30
ПФК ЦСКА — «Спартак» 19.30
26 тур
17 апреля
«Локомотив» — «Сочи» 19.30
18 апреля
«Уфа» — «Урал» 11.30
«Рубин» — «Оренбург» 14.00
«Ахмат» — ПФК ЦСКА 16.30
«Динамо» — «Арсенал» 19.00
19 апреля
«Крылья Советов» — «Ростов» 14.00
«Краснодар» — «Зенит» 16.30
«Спартак» — «Тамбов» 19.00
27 тур
25 апреля
«Ростов» — «Уфа» 14.00
«Арсенал» — «Крылья Советов» 14.00
«Тамбов» — «Ахмат» 16.30
«Рубин» — «Краснодар» 19.00
26 апреля
«Оренбург» — ПФК ЦСКА 11.30
«Урал» — «Динамо» 14.00
«Спартак» — «Локомотив» 16.30
«Зенит» — «Сочи» 19.00
28 тур
1 мая
«Ахмат» — «Зенит» 14.00
«Краснодар» — «Урал» 16.30
«Сочи» — «Спартак» 19.00
2 мая
«Оренбург» — «Ростов» 14.00
«Локомотив» — «Уфа» 16.30
«Арсенал» — «Тамбов» 19.00
3 мая
«Динамо» — «Крылья Советов» 16.30
ПФК ЦСКА — «Рубин» 19.00
29 тур
6 мая
«Урал» — «Арсенал» 17.30
«Тамбов» — «Сочи» 17.30
«Зенит» — «Оренбург» 19.30
«Спартак» — «Ахмат» 19.30
11 мая
«Рубин» — «Ростов» 14.00
«Уфа» — «Динамо» 14.00
«Крылья Советов» — «Краснодар» 16.30
«Локомотив» — ПФК ЦСКА 19.00
30 тур
17 мая
«Ростов» — «Зенит» 14.00
«Краснодар» — «Ахмат» 14.00
ПФК ЦСКА — «Тамбов» 14.00
«Динамо» — «Оренбург» 14.00
«Рубин» — «Спартак» 14.00
«Крылья Советов» — «Сочи» 14.00
«Уфа» — «Арсенал» 14.00
«Урал» — «Локомотив» 14.00