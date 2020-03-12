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В Туле отметят восточный праздник Навруз
Фото: сайт Объединения центров развития культуры Тульской области

В Туле отметят восточный праздник Навруз

Празднование по традиции пройдет в «Тульском Левше».

В третий раз в Туле отметят национальный восточный праздник Навруз. Он состоится 20 марта в этнодворе «Тульский Левша» (ул. 9 Мая, 1-б). Начало в 14.00.

Праздник проводится с целью сохранения, развития и поддержки национальных культур народов, проживающих на территории Тульской области.

По уже сложившейся традиции гостей праздника ждут знакомство с обычаями восточных народов, национальные игры, песни, танцы и традиционные национальные угощения. Главным блюдом станет узбекский плов по-самаркандски.

В музыкально-танцевальной программе свои таланты продемонстрируют представители Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Афганистана, Таджикистана, а также Дагестана, Татарстана, Чувашии, Башкирии и др.

Изюминкой праздника станет конкурс «Мисс Навруз» с участием представительниц национальных общественных объединений Тульской области и студенческих организаций.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:22 +1
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