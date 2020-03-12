Фото: bogoroditskievesti.ru.

В Богородицке на территории завода поселилось семейство сов. Фотографии птиц опубликовала газета «Богородицкие вести». Сообщается, что мама с детенышами облюбовали местные елки.

Вот такую картину теперь наблюдают работники завода каждый день:

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