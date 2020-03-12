новости
новости
Регистрация
В Богородицке на территории завода поселилось семейство сов
Фото: bogoroditskievesti.ru.

В Богородицке на территории завода поселилось семейство сов

Только посмотрите, какие милые совушки!

В Богородицке на территории завода поселилось семейство сов. Фотографии птиц опубликовала газета «Богородицкие вести». Сообщается, что мама с детенышами облюбовали местные елки.

Вот такую картину теперь наблюдают работники завода каждый день:

 

Друзья, хотите поделиться интересными новостями? Присылайте информацию в нашу группу ВКонтакте, в Instagram или на почту news@myslo.ru.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:33 +12
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
совысемейство сов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стал известен календарь «Арсенала» до конца сезона
Стал известен календарь «Арсенала» до конца сезона
На ул. Гоголевской в Туле водитель «припарковался» в две машины
На ул. Гоголевской в Туле водитель «припарковался» в две машины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.