Игорю Черевченко предложили сменить «Арсенал» на «Локомотив»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Спортивные издания пишут, что переговоры уже проведены, результат ждем в апреле.

Игорем Черевченко заинтересовался московский «Локомотив». Об этом пишет издание «Спорт день за днем». Сообщается, что генеральный директор московского клуба железнодорожников Василий Кикнадзе предложит кандидатуру Черевченко на пост главного тренера клуба.

Решение совет директоров «Локомотива» будет принимать в апреле. Срок контракта Игоря Черевченко с тульской командой истекает по окончании сезона.