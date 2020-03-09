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У поворота на Богучарово в Туле «Шкода» догнала «Логан»
Фото Myslo.

У поворота на Богучарово в Туле «Шкода» догнала «Логан»

Пострадали две девочки 10 и 16 лет.

9 марта в дневное время на трассе М2 у поворота на Богучарово произошла автоавария. По имеющейся на данный момент информации, столкнулись двигавшиеся в попутном направлении в сторону Тулы автомобили: такси «Шкода» догнала «Рено Логан».

На данный момент известно, что в результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки «Логана», девочки 10 и 16 лет. Пострадавшим помощь оказана на месте, без госпитализации.

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Автор: Юлия Королева
9 марта, в 16:25 +5
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