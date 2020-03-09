У поворота на Богучарово в Туле «Шкода» догнала «Логан»

Фото Myslo.

Пострадали две девочки 10 и 16 лет.

9 марта в дневное время на трассе М2 у поворота на Богучарово произошла автоавария. По имеющейся на данный момент информации, столкнулись двигавшиеся в попутном направлении в сторону Тулы автомобили: такси «Шкода» догнала «Рено Логан».

На данный момент известно, что в результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки «Логана», девочки 10 и 16 лет. Пострадавшим помощь оказана на месте, без госпитализации.