В Туле «Рено Сандеро» улетела с трассы прямо на кладбище
В результате аварии на Епифанском шоссе в Пролетарском округе города пострадали два человека.
Днем 9 марта на Епифанском шоссе в районе Частинских выселок произошло ДТП. Ехавшая на «Рено Сандеро» в направлении Шатска женщина предположительно не справилась с управлением и улетела в кювет.
Автомобиль, по всей видимости, несколько раз перевернулся и остановился прямо у могильных оград Частинского кладбища.
По имеющейся в настоящий момент информации, приехавшие медики госпитализировали водителя и пассажира «Рено».
Дорога в этом месте прямая, поэтому родственники пострадавших не исключают, что водителя могли «подрезать», либо ДТП спровоцировали какие-то другие внезапно возникшие обстоятельства.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит выяснить ГИБДД.