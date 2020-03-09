новости
новости
Регистрация
В Туле «Рено Сандеро» улетела с трассы прямо на кладбище

В Туле «Рено Сандеро» улетела с трассы прямо на кладбище

В результате аварии на Епифанском шоссе в Пролетарском округе города пострадали два человека.

Днем 9 марта на Епифанском шоссе в районе Частинских выселок произошло ДТП. Ехавшая на «Рено Сандеро» в направлении Шатска женщина предположительно не справилась с управлением и улетела в кювет.

Автомобиль, по всей видимости, несколько раз перевернулся и остановился прямо у могильных оград Частинского кладбища.

По имеющейся в настоящий момент информации, приехавшие медики госпитализировали водителя и пассажира «Рено».

Дорога в этом месте прямая, поэтому родственники пострадавших не исключают, что водителя могли «подрезать», либо ДТП спровоцировали какие-то другие внезапно возникшие обстоятельства.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит выяснить ГИБДД.

 

Галерея
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 1
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 2
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 3
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 4
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 5
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 6
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 7
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 8
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 9
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 10
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 11
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 12
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 13
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 14
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 15
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 16
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 17
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 18
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 19
ДТП Епифанское шоссе 9.03.20, Фото: 20
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Сергей Стариков
9 марта, в 14:38 +14
Другие статьи по темам
Событие
авария у кладбищаЕпифанское шоссе
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Игорю Черевченко предложили сменить «Арсенал» на «Локомотив»
Игорю Черевченко предложили сменить «Арсенал» на «Локомотив»
Юлианна Караулова и Стас Костюшкин выступят в Тульском кремле 15 марта
Юлианна Караулова и Стас Костюшкин выступят в Тульском кремле 15 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.