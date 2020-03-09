В Туле «Рено Сандеро» улетела с трассы прямо на кладбище

В результате аварии на Епифанском шоссе в Пролетарском округе города пострадали два человека.

Днем 9 марта на Епифанском шоссе в районе Частинских выселок произошло ДТП. Ехавшая на «Рено Сандеро» в направлении Шатска женщина предположительно не справилась с управлением и улетела в кювет.

Автомобиль, по всей видимости, несколько раз перевернулся и остановился прямо у могильных оград Частинского кладбища.

По имеющейся в настоящий момент информации, приехавшие медики госпитализировали водителя и пассажира «Рено».

Дорога в этом месте прямая, поэтому родственники пострадавших не исключают, что водителя могли «подрезать», либо ДТП спровоцировали какие-то другие внезапно возникшие обстоятельства.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит выяснить ГИБДД.