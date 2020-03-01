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Кража в Белёве: преступника выдал забытый мобильник

Кража в Белёве: преступника выдал забытый мобильник

Полицейские задержали подозреваемого в краже из частного дома на ул. Сиреневой.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Белёвский» с заявлением обратился житель районного центра.

Мужчина сообщил, что из его дома на улице Сиреневая совершена кража продуктов, алкоголя и сигарет. Общий ущерб составил 1 тысячу рублей. Злоумышленник проник в дом, выставив оконное стекло.

По забывчивости воришка оставил на месте происшествия свой мобильный телефон, поэтому вычислить его не составило труда.

Полицейские задержали безработного и ранее судимого за имущественные преступления 37-летнего жителя поселка Бобрики.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

 

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