Кража в Белёве: преступника выдал забытый мобильник
Полицейские задержали подозреваемого в краже из частного дома на ул. Сиреневой.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Белёвский» с заявлением обратился житель районного центра.
Мужчина сообщил, что из его дома на улице Сиреневая совершена кража продуктов, алкоголя и сигарет. Общий ущерб составил 1 тысячу рублей. Злоумышленник проник в дом, выставив оконное стекло.
По забывчивости воришка оставил на месте происшествия свой мобильный телефон, поэтому вычислить его не составило труда.
Полицейские задержали безработного и ранее судимого за имущественные преступления 37-летнего жителя поселка Бобрики.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».