«Арсенал» на последних секундах матча вырвал победу у «Сочи» – 2:1

Всё, финальный свисток! «Арсенал» вырвал победу у «Сочи». Настоящим героем матча сегодня стал Евгений Луценко.

90+5' ГОООООООООООООЛ!!! Луценко! Просто невероятно!

Эванс Кангва пробежал по флангу и отдал бесперспективную передачу вперед. Джанаев не вовремя вышел из ворот за мячом, чем воспользовался находившийся рядом Луценко.

90+4' Михаил Левашов получил желтую карточку за затягивание времени.

90+3' Полоз едва не вывел команду вперед! Получил шикарный диагональный пас от партнера по команде и пробил. Левашов перевел мяч на угловой.

90' Пять минут добавил рефери к основному времени второго тайма.

86' Вместо Даниила Лесового вышел Эванс Кангва.

85' Опасный штрафной зарабатывают сочинцы: оружейники сбили Кокорина. Пробивал Нобоа — навесил точно на голову Беляеву, Максим мяч выбил.

81' Первую замену в матче делает Игорь Черевченко. Меняет Сергея Ткачева Александр Ломовицкий.

80' Угловой для «Арсенала». Ткачев подавал в штрафную — хозяева мяч выбили.

79' Следом у «Сочи» Маргасов заменил Заику.

78' Бурмистров всё же покинул поле. На замену готовится Дмитрий Полоз.

76' Затяжная атака у «Сочи» — очень много ошибок допустили футболисты «Арсенала». К счастью, сочинцы не смогли воспользоваться моментом.

71' Отличный момент был у Луценко, но Женя оказался в офсайде.

69' Пронесся Мостовой по левому флангу, обыграл четверых арсенальцев и пробил по воротам. Левашов надежен.

66' «Арсенал», наконец, проснулся и побежал в атаку. За несколько минут гости пробили два угловых. Безрезультатно.

65' Снова момент у Кокорина! Александр едва не оформил дубль.

64' Александр Кокорин сравнял счет! 1:1!

Футболист получил пас, обыграл Григалаву, а затем Левашова и не промахнулся.

61' Альварес отправил передачу на Лесового, но здесь Новосельцев «прочитал» пас и выбил мяч за пределы поля.

59' Опасно! Новосельцев навесил в штрафную, Нобоа прыгнул выше всех и неточно пробил по воротам.

57' Бурмистров пронесся по правому флангу, обыгрался с Кокориным, но завершающий пас оказался неудачным.

55' Альварес жестко сорвал атаку Кокорина возле штрафной. Опасный стандарт пробивал Бурмистров — Левашов мяч без проблем забрал.

50' Сфолил Заика на Чаушиче, но сам пострадал больше. Футболисту «Сочи» потребовалась помощь медиков. Кажется, ему нужна будет замена, прихрамывает игрок.

За свой фол Заика получил желтую карточку.

50' Уже несколько раз Левашову пришлось вступать в игру. Активно начали второй тайм сочинцы.

48' Мостового жестко встретили футболисты «Арсенала», фол.

46' Второй тайм! Продолжаем болеть за тульскую команду.

Оперативный фоторепортаж первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

44' В последние минуты первого тайма сочинцы нагнетают обстановку на половине поля оружейников. Пока ничего серьезного не получается у футболистов Федотова.

41' Чаушич устроил опасную атаку, но в последний момент вмешался Калугин, не дав Лесовому принять пас в штрафной.

36' Классную атаку провели арсенальцы. Луценко отправил мяч Ткачеву, тот на подступах к штрафной отдал пас на Лесового. Даниил за мячом не успел.

35' Ткачев наносил удар по воротам Джанаева — вратарь справился.

30' Снова опасно! Бурмистров скинул передачу открывшемуся в штрафной Мостовому, но тот оказался в офсайде.

30' Постепенно хозяева перехватывают инициативу. Последние минут пять они прессингуют арсенальцев.

26' Вот это моментище для «Сочи»! Бурмистров сделал классную передачу на Кокорина, но Александр не попал в ворота с убойной позиции — пробил выше.

23' Первый угловой для «Арсенала». Ткачев пытался сам пробить по воротам, едва не закрутив мяч в «девятку». Мимо! Эх, а был бы красивый гол.

20' Еще одна атака справа — сегодня, в основном, именно оттуда и приходит опасность к воротам оружейников.

17' Бурмистров мощно пробил с правого фланга по воротам, Левашов неуверенно мяч выбил за пределы поля. Угловой.

16' Вот это новости. Помощник тренера «Арсенала» Игорь Семшов получил красную карточку за разговоры. Теперь матч будет досматривать в подтрибунном помещении.

15' Много борьбы сегодня в матче. Бауэр слишком сильно подтолкнул Мостового в спину. Арбитр сделал устное замечание игроку.

13' Цаллагов забросил мяч далеко в сторону штрафной «Арсенала», однако за пас никто из партнеров по команде не зацепился.

11' «Тула! Тула!» — звучит на стадионе «Фишт». Чувствуется мощная поддержка у оружейников. Молодцы наши болельщики.

8' Костадинов сфолил на Нобоа на своей половине поля почти у правого флажка. Бурмистров подал мяч в штрафную, Левашов выбил его. Однако атака продолжилась. В итоге Нобоа выиграл верховую борьбу у Беляева и пробил головой. Мяч пролетел мимо.

5' Кстати, это восьмой гол нашего нападающего в этом сезоне.

5' ГООООООООООООЛ!!! Луценко!

Ткачев проскочил по левому флангу, скинул мяч в центр штрафной, где в нужном месте оказался Евгений Луценко. Наш нападающий головой забил гол в ворота Джанаева! Вот такое классное начало матча.

4' В опасной близости от штрафной Левашова Кокорин быстро отправил пас на Бурмистрова, но подача не прошла.

1' Очень быстро начинают команды, пока мяч ни у кого особо не задерживается.

1' Звучит стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»! Удачи, парни!

0' Судейская бригада:

Главный арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ассистенты: Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



Инспектор: Николай Левников (Санкт-Петербург). Делегат: Вячеслав Мельников (Санкт-Петербург).



ВАР: Виталий Мешков (Дмитров). АВАР: Дмитрий Сафьян (Москва).

0' Красавец-стадион «Фишт» и футболисты «Арсенала» — в фоторепортаже пресс-службы оружейников:

0' Кстати, несколько часов назад сыграли дублеры команд. В итоге молодые оружейники крупно уступили сверстникам из «Сочи» со счетом 0:3.

0' Составы на матч такие:

0' В зимнем межсезонье обе команды усилились. У нашего соперника в составе оказался Александр Кокорин, арендованный у «Зенита». Для футболиста это первый официальный матч с октября 2018 года — с момента заключения Кокорина под стражу. Не будем вспоминать подробности той скандальной истории, ее и так все знают. Еще один новичок «Сочи» чемпион мира 2018 года француз Адиль Рами в заявку не попал.

Оружейники тоже приобрели нескольких игроков: Юрия Лодыгина, Романа Минаева, Юрия Ковалева и Валерия Громыко. Как они впишутся в игровую схему Игоря Черевченко, скоро увидим.

0' В турнирной таблице оружейники находятся на седьмом месте. В случае победы или же ничьей, «Арсенал» поднимется на строчку выше, обогнав при этом «Урал».

У южан дела совсем плохи. «Сочи» находится на последнем месте с 15 очками.

0' Напомним, что команды встречались всего один раз. В октябре 2019 года игра в Туле завершилась со счетом 1:1. Матч выдался очень жарким: 10 желтых карточек, три пенальти, удаление и незасчитанный гол. Давайте вместе вспомним этот поединок:

0' Добрый вечер, друзья! После зимнего перерыва большой футбол возвращается. Сегодня, в первый день весны, тульский «Арсенал» играет с «Сочи» на выезде. Матч начнется в 19.00. Болеем за наших вместе с Myslo!