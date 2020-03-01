На улице Октябрьской в Туле насмерть сбили мужчину

Вечером 1 марта в Туле на улице Октябрьской произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, двигавшийся по направлению к центру города ВАЗ-2112 сбил пешехода, который вышел на проезжую часть примерно в 30−40 метрах от пешеходного перехода.

Автомобиль остановился возле дома № 230, проехав с пешеходом в лобовом стекле около 50 метров. При этом пострадавшему оторвало часть ноги. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По словам водителя, после ДТП он проехал такой длинный отрезок пути из-за того, что просто не видел куда едет, так как обзор ему закрыл погибший.

На момент публикации новости на месте происшествия работает следователь и сотрудники ГИБДД. Личность погибшего устанавливается, т.к. у него с собой не было документов. На вид мужчине около 50 лет.

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить правоохранителям.