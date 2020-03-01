новости
новости
Регистрация
На улице Октябрьской в Туле насмерть сбили мужчину

На улице Октябрьской в Туле насмерть сбили мужчину

Жуткое происшествие случилось рядом с домом №238.

Вечером 1 марта в Туле на улице Октябрьской произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, двигавшийся по направлению к центру города ВАЗ-2112 сбил пешехода, который вышел на проезжую часть примерно в 30−40 метрах от пешеходного перехода.

Автомобиль остановился возле дома № 230, проехав с пешеходом в лобовом стекле около 50 метров. При этом пострадавшему оторвало часть ноги. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По словам водителя, после ДТП он проехал такой длинный отрезок пути из-за того, что просто не видел куда едет, так как обзор ему закрыл погибший.

На момент публикации новости на месте происшествия работает следователь и сотрудники ГИБДД. Личность погибшего устанавливается, т.к. у него с собой не было документов. На вид мужчине около 50 лет. 

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить правоохранителям.

Галерея
На ул. Октябрьской в Туле сбили пешехода, Фото: 1
На ул. Октябрьской в Туле сбили пешехода, Фото: 2
На ул. Октябрьской в Туле сбили пешехода, Фото: 3
На ул. Октябрьской в Туле сбили пешехода, Фото: 4
На ул. Октябрьской в Туле сбили пешехода, Фото: 5
На ул. Октябрьской в Туле сбили пешехода, Фото: 6
На ул. Октябрьской в Туле сбили пешехода, Фото: 7
На ул. Октябрьской в Туле сбили пешехода, Фото: 8
На ул. Октябрьской в Туле сбили пешехода, Фото: 9
На ул. Октябрьской в Туле сбили пешехода, Фото: 10
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:29 +3
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
погиб пешеходоторвало часть ноги

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» на последних секундах матча вырвал победу у «Сочи» – 2:1
«Арсенал» на последних секундах матча вырвал победу у «Сочи» – 2:1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.