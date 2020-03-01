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В органах прокуратуры Тульской области 3 марта пройдет день приема предпринимателей
Фото из архива Myslo

В органах прокуратуры Тульской области 3 марта пройдет день приема предпринимателей

Всероссийский день приема предпринимателей проводится в первый вторник каждого месяца.

В течении рабочего дня 3 марта 2020 года (с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48) прием предпринимателей будет осуществляться в прокуратуре области, в городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратурах.

Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации и обратиться с заявлениями по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, предупреждением и пресечением нарушений законодательства в указанной сфере.

Прием предпринимателей в прокуратуре области проведет начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Гостева.

Адрес приемной прокуратуры области: Тула, проспект Ленина, 55, телефон для справок и записи на прием: 8 (4872) 36-31-58.

С адресами и контактными телефонами городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратур можно ознакомиться на сайте прокуратуры области.

 
 
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