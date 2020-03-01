В органах прокуратуры Тульской области 3 марта пройдет день приема предпринимателей

Фото из архива Myslo

В течении рабочего дня 3 марта 2020 года (с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48) прием предпринимателей будет осуществляться в прокуратуре области, в городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратурах.



Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации и обратиться с заявлениями по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, предупреждением и пресечением нарушений законодательства в указанной сфере.



Прием предпринимателей в прокуратуре области проведет начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Гостева.



Адрес приемной прокуратуры области: Тула, проспект Ленина, 55, телефон для справок и записи на прием: 8 (4872) 36-31-58 .



С адресами и контактными телефонами городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратур можно ознакомиться на сайте прокуратуры области.