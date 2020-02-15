новости
новости
Регистрация
Юные туляки предлагают выпускать тракторы с GPS-навигатором и сделать автобусы удобными для пенсионеров

Юные туляки предлагают выпускать тракторы с GPS-навигатором и сделать автобусы удобными для пенсионеров

Эти и другие идеи будут обсуждаться на инженерном акселераторе «Мастерская. Молодежь — региону». Участники – ребята, которые хотят сделать жизнь в Туле лучше.

15 февраля в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялся торжественный запуск молодежного инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону».

Акселератор призван помочь выявить технически одаренных ребят и помочь развитию молодежного технологического предпринимательства. В мероприятии участвуют школьники и учащиеся средне-специальных учебных заведений от 14 до 16 лет, у которых есть инновационные идеи и проекты, направленные на улучшение жизни в регионе.

В проект отобраны 72 школьника из 15 образовательных учреждений Тулы и области. Один из них – Шуляев Никита, обучается Ясногорском техникуме по специальности тракторист-машинист:

Никита Шуляев 

– Суть моей идеи в том, чтобы изменить принцип внесения азотистых удобрений на поля. Это очень хорошие и недорогие удобрения, но если их вносить слишком много, то хорошего результата ждать вряд ли стоит – растения просто погибнут. Проблему можно решить, если наладить производство тракторов с GPS-навигатором и контроллерами количества вносимых удобрений. По GPS-навигатору можно будет узнать, на каком участке поля растениям требуется дополнительное удобрение и направлять трактор их именно туда. 

Идея ученицы школы №36 Степаниды Санкиной – вывод после ежедневных наблюдений за особенностями тульского общественного транспорта. Девушка предлагает изменить его и сделать более удобным для пожилых людей и инвалидов. 

Степанида Санкина

– Хорошо бы было, если пандус в автобусе и другом общественном транспорте опускался одним нажатием кнопки, а не приходилось ждать, когда подойдет водитель и выдвинет пандус. Также я бы хотела, чтобы в автобусах и других видах транспорта было больше сидячих мест, а сами автобусы шире, чтобы пожилым людям было легче передвигаться в них.

Все предложения участников – это только идеи, не оформленные еще в проекты. В течение года участники акселератора «Мастерская. Молодежь — региону» смогут не только доработать их, но объединить их или присоединить к другим проектам. Самые актуальные будут реализованы за счет партнеров акселератора. В числе направлений, по которым будут вестись разработки, – проект «Умный город», реализуемый в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Сегодня для ребят в течение всего дня запланировано много различных лекций, две из них прочитает сооснователь и член правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий, преподаватель и эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), инновационного центра «Сколково», Санкт-Петербургского политехнического университета Игорь Рождественский.

– Моя задача – рассказать ребятам о современных трендах в экономике, о технологиях, а том, как они влияют на нашу жизнь, причем в глобальном масштабе. Мы поговорим с ними о том, чем отличаются стартаперские подходы от корпоративных. Дело в том, что корпоративные компании делают все хорошо, качественно и масштабно, но очень медленно и часто не успевают за жизнью. Именно поэтому большая часть корпораций сейчас не разрабатывают, а привлекают стартаперов и начинают раскручивать эти проекты. Я расскажу ребятам, как видеть тренды будущего, понимать, что действительно нужно именно сегодня, а что понадобится завтра.

Игорь Рождественский отметил, что реалии таковы, что большая часть стартапов на первых этапах имеют большие шансы провалиться, но задача акселератора заключается в том, чтобы научить ребят правильно «падать».

– Провал – это урок, поэтому нужно менять отношение к нему. Успех радует, а провал учит, не провалившись, не научишься ничему, – пояснил он.

Завтра работа акселератора продолжится. Перед участниками выступят эксперты Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Галерея
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 1
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 2
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 3
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 4
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 5
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 6
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 7
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 8
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 9
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 10
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 11
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 12
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 13
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 14
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 15
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 16
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 17
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 18
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 19
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 20
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 21
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 22
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 23
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 24
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 25
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 26
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 27
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 28
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 29
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 30
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 31
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 32
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 33
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 34
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 35
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 36
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 37
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 38
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 39
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 40
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 41
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 42
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 43
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 44
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 45
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 46
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 47
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 48
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 49
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 50
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 51
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 52
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 53
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 54
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 55
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 56
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 57
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 58
Открытие инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону», Фото: 59
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:31 +3
Другие статьи по темам
Событие
инженерный акселератор Мастерская Молодежь региону
Место
ТулаТульская область
Прочее
творческий индустриальный кластер Октава

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юрий Лодыгин может перейти в тульский «Арсенал»
Юрий Лодыгин может перейти в тульский «Арсенал»
Хатико по-тульски: собаки больше двух недель просидели в квартире с умершим хозяином
Хатико по-тульски: собаки больше двух недель просидели в квартире с умершим хозяином
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.