Юные туляки предлагают выпускать тракторы с GPS-навигатором и сделать автобусы удобными для пенсионеров

Эти и другие идеи будут обсуждаться на инженерном акселераторе «Мастерская. Молодежь — региону». Участники – ребята, которые хотят сделать жизнь в Туле лучше.

15 февраля в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялся торжественный запуск молодежного инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь — региону».

Акселератор призван помочь выявить технически одаренных ребят и помочь развитию молодежного технологического предпринимательства. В мероприятии участвуют школьники и учащиеся средне-специальных учебных заведений от 14 до 16 лет, у которых есть инновационные идеи и проекты, направленные на улучшение жизни в регионе.

В проект отобраны 72 школьника из 15 образовательных учреждений Тулы и области. Один из них – Шуляев Никита, обучается Ясногорском техникуме по специальности тракторист-машинист:

Никита Шуляев – Суть моей идеи в том, чтобы изменить принцип внесения азотистых удобрений на поля. Это очень хорошие и недорогие удобрения, но если их вносить слишком много, то хорошего результата ждать вряд ли стоит – растения просто погибнут. Проблему можно решить, если наладить производство тракторов с GPS-навигатором и контроллерами количества вносимых удобрений. По GPS-навигатору можно будет узнать, на каком участке поля растениям требуется дополнительное удобрение и направлять трактор их именно туда.

Идея ученицы школы №36 Степаниды Санкиной – вывод после ежедневных наблюдений за особенностями тульского общественного транспорта. Девушка предлагает изменить его и сделать более удобным для пожилых людей и инвалидов.

Степанида Санкина – Хорошо бы было, если пандус в автобусе и другом общественном транспорте опускался одним нажатием кнопки, а не приходилось ждать, когда подойдет водитель и выдвинет пандус. Также я бы хотела, чтобы в автобусах и других видах транспорта было больше сидячих мест, а сами автобусы шире, чтобы пожилым людям было легче передвигаться в них.

Все предложения участников – это только идеи, не оформленные еще в проекты. В течение года участники акселератора «Мастерская. Молодежь — региону» смогут не только доработать их, но объединить их или присоединить к другим проектам. Самые актуальные будут реализованы за счет партнеров акселератора. В числе направлений, по которым будут вестись разработки, – проект «Умный город», реализуемый в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Сегодня для ребят в течение всего дня запланировано много различных лекций, две из них прочитает сооснователь и член правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий, преподаватель и эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), инновационного центра «Сколково», Санкт-Петербургского политехнического университета Игорь Рождественский.

– Моя задача – рассказать ребятам о современных трендах в экономике, о технологиях, а том, как они влияют на нашу жизнь, причем в глобальном масштабе. Мы поговорим с ними о том, чем отличаются стартаперские подходы от корпоративных. Дело в том, что корпоративные компании делают все хорошо, качественно и масштабно, но очень медленно и часто не успевают за жизнью. Именно поэтому большая часть корпораций сейчас не разрабатывают, а привлекают стартаперов и начинают раскручивать эти проекты. Я расскажу ребятам, как видеть тренды будущего, понимать, что действительно нужно именно сегодня, а что понадобится завтра.

Игорь Рождественский отметил, что реалии таковы, что большая часть стартапов на первых этапах имеют большие шансы провалиться, но задача акселератора заключается в том, чтобы научить ребят правильно «падать».

– Провал – это урок, поэтому нужно менять отношение к нему. Успех радует, а провал учит, не провалившись, не научишься ничему, – пояснил он.

Завтра работа акселератора продолжится. Перед участниками выступят эксперты Высшей школы государственного управления РАНХиГС.