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«Лыжня России – 2020» в Туле пройдет на лыжероллерной трассе имени Веденина

«Лыжня России – 2020» в Туле пройдет на лыжероллерной трассе имени Веденина

Ранее соревнования проводились на территории Музея-усадьбы «Ясная Поляна».

29 февраля старт XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» пройдет в лыжном центре «Веденино» (п. Косая Гора, ул. Максима Горького, 62).

В этом году мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В соревнованиях примут участие спортсмены и любители лыжного спорта из Тулы и всей области.

Подать предварительную заявку на участие можно с 25 февраля в здании Центр спортивной подготовки сборных команд (ЦСП) на западной трибуне Тульского велотрека, в конференц-зале на 2-м этаже с 9.00 до 17.00.

Также зарегистрироваться на участие в гонке можно прямо в день соревнований в районе старта с 9.00.

Каждый зарегистрированный участник соревнований получает стартовый номер и шапочку «Лыжня России». По информации организаторов, количество номеров и шапочек на регион устанавливается Министерством спорта РФ и строго ограничено. Организаторы убедительно просят регистрироваться на соревнование только тех, кто точно намерен участвовать в гонке.

 

«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником. В нем принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, ограничений по возрасту нет. Это массово и здорово! Еще не были там? Смотрите наш фоторепортаж «Лыжня России – 2019».

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Лыжная России-2019, Фото: 44
Лыжная России-2019, Фото: 45
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Лыжная России-2019, Фото: 47
Лыжная России-2019, Фото: 48
Лыжная России-2019, Фото: 49
Лыжная России-2019, Фото: 50
Лыжная России-2019, Фото: 51
Лыжная России-2019, Фото: 52
Лыжная России-2019, Фото: 53
Лыжная России-2019, Фото: 54
Лыжная России-2019, Фото: 55
Лыжная России-2019, Фото: 56
Лыжная России-2019, Фото: 57
Лыжная России-2019, Фото: 58
Лыжная России-2019, Фото: 59
Лыжная России-2019, Фото: 60
Лыжная России-2019, Фото: 61
Лыжная России-2019, Фото: 62
Лыжная России-2019, Фото: 63
Лыжная России-2019, Фото: 64
Лыжная России-2019, Фото: 65
Лыжная России-2019, Фото: 66
Лыжная России-2019, Фото: 67
Лыжная России-2019, Фото: 68
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Лыжная России-2019, Фото: 71
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Лыжная России-2019, Фото: 80
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Лыжная России-2019, Фото: 84
Лыжная России-2019, Фото: 85
Лыжная России-2019, Фото: 86
Лыжная России-2019, Фото: 87
Лыжная России-2019, Фото: 88
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:21 +2
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