«Лыжня России – 2020» в Туле пройдет на лыжероллерной трассе имени Веденина

29 февраля старт XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» пройдет в лыжном центре «Веденино» (п. Косая Гора, ул. Максима Горького, 62).

В этом году мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В соревнованиях примут участие спортсмены и любители лыжного спорта из Тулы и всей области.

Подать предварительную заявку на участие можно с 25 февраля в здании Центр спортивной подготовки сборных команд (ЦСП) на западной трибуне Тульского велотрека, в конференц-зале на 2-м этаже с 9.00 до 17.00.

Также зарегистрироваться на участие в гонке можно прямо в день соревнований в районе старта с 9.00.

Каждый зарегистрированный участник соревнований получает стартовый номер и шапочку «Лыжня России». По информации организаторов, количество номеров и шапочек на регион устанавливается Министерством спорта РФ и строго ограничено. Организаторы убедительно просят регистрироваться на соревнование только тех, кто точно намерен участвовать в гонке.

«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником. В нем принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, ограничений по возрасту нет. Это массово и здорово! Еще не были там? Смотрите наш фоторепортаж «Лыжня России – 2019».