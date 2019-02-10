«Лыжня России»-2019 в Ясной Поляне: большой репортаж Myslo

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

Продолжая традицию 2018 года, когда Ясная Поляна была названа столицей Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», любители зимнего вида спорта вновь собрались здесь.

Всего участников, по самым скромным подсчетам, оказалось около 4000: здесь и те, кто занимается лыжами «для души», и профессиональные спортсмены, и дети (некоторым нет и пяти лет), и пожилые приверженцы активного образа жизни. Кстати, не только из Тулы и области: на зимний забег стягиваются лыжники из разных уголков страны.

По возрасту и мастерству участников разделили на несколько этапов. Первыми пробежали мужчины, затем эстафету приняли женщины. Дистанция их забегов варьировалась от 500 метров до 10 километров.

Гоночная трасса была проложена через территорию усадьбы Льва Николаевича Толстого: отличный шанс разглядеть знакомый музей с необычной стороны.

Отдельный забег был и для малышей: они соревновались в возрастных категориях: от 12 и младше и 12+. Особым этапом стал так называемый гостевой (VIP) забег, в котором принимали участие профессиональные спортсмены, артисты, ветераны, выдающиеся жители тульского региона.

В очередной раз удивить лыжников приехала Вера Хайкина (на фото справа): поистине легендарная женщина из Алексина.

73-летняя спортсменка — единственная женщина в Тульской области, участвовавшая в Полярной экспедиции по следам Великой Северной экспедиции. Многие ли могут похвастаться тем, что им на своем веку удалось установить мемориальный знак на берегу Северного Ледовитого океана? Но Вера Сергеевна не хвастается: она снова и снова встает на лыжи и устанавливает новые рекорды. Причем делает это не одна.

На «Лыжню России» всегда приезжает с 86-летней Ниной Стародубовой (на фото слева). Вместе веселее!

- Иногда становится тяжело, — рассказали спортсменки, — но надо вставать и идти, идти, идти! Даже когда не хочется, даже если кажется, что уже прям тут и сядешь! Мы до сих пор на лыжи встаем с большим желанием, на каком-то подъеме: это постоянная тяга везде поучаствовать и, конечно, победить! Хотим сказать: всегда надо стараться быть впереди и не поддаваться унынию, не поддаваться соперникам тоже. Для этого желаем всем крепкого здоровья.

Тех, кто смог выстоять в нелегкой борьбе и занять призовые места, чествовали на пьедестале. Всем призерам вручили кубки, медали, грамоты и памятные подарки, а взамен победители поделились историями своего успеха.

Победительницей среди женщин в гостевом забеге стала Римма Родионова.

Честью бежать в VIP-забеге она была удостоена потому, что уже 32 года посвящает себя сфере образования. Даже собственное интервью Римма решила начать не со своей персоны, а с обращения: «Пользуясь случаем, передаю привет всем выпускникам Тульского педагогического университета!» Вот что золотая чемпионка рассказала о гонке:

- Все очень понравилось, организаторам большое спасибо! Такой прекрасный праздник для всей семьи: все довольны, счастливы, да еще и к здоровому образу жизни приобщаются! И я, конечно, вместе со всеми. Первое место получила, потому что бежала быстро, технично. А еще помогли старые навыки: в молодости упорно тренировалась, даже за сборную области выступала. Сейчас уже не тренируюсь, просто форму поддерживаю. Считаю, в гонке самое главное, чтобы щеки горели: от горячей крови или хотя бы от мороза. Поверьте: у меня горят!

Среди мужчин гостевого этапа серебро взял Сергей Лукашин — работник администрации Тепло-Огаревского района.

Добиваться успеха ему помогает внушительный опыт: Сергей занимается лыжным спортом уже более 50 лет.

- В «Лыжне России» участвую уже не первый год, накопилось много достижений: в позапрошлом году, например, был победителем, а сейчас второй. Лыжами заниматься продолжаю: мне вот 66 лет, но разве это повод останавливаться? Единственное, начинают меня обгонять молодые лыжники… Но это и хорошо, скорее всего! Всем участникам хочу пожелать здоровья и сказать: продолжайте заниматься, лыжи — это прекрасно! Всегда на воздухе, всегда с зарядом дра йва. Будет и здоровье, и удовольствие от жизни. Прямо как у меня!

Конечно, абсолютно все участники в гонке победить не смогли. Но многие все равно чувствовали себя победителями: наконец удалось выбраться на свежий воздух с семьей и испытать свои силы. Впечатлениями о гонке поделилась семья Самойлович:



Семья Самойлович: папа Андрей, мама Наталья, дочь Даша.

- Участвуем уже второй раз, в прошлом году тоже бежали. Приезжаем, потому что очень интересно, ну и потому что мама каждый раз такую идею подает. А вообще в семье лыжи больше всего любит Даша. Занимается уже два года, а помимо лыж — спортивное ориентирование, теннис, велосипед… Еще и со школой надо совмещать. Ей помогает строгий график: составляем расписание на каждый день, и все получается. Да и сами не отстаем: спортивное ориентирование очень любим, у нас с него увлечение спортом и началось. Поэтому всем хотим посоветовать: почаще вставайте с дивана. Новые достижения так и начнут в руки сыпаться!

Такого же жизненного ориентира придерживается и семья Гладун. Опыт у них пока небольшой, в «Лыжне России» участвуют в первый раз. Сегодня на старте сын Максим, но родители не исключают, что когда-то тоже займут свое место в забеге.



Семья Гладун: мама Татьяна, папа Алексей, сын Максим.

- Максиму недавно исполнилось пять, но он уже во многих соревнованиях успел поучаствовать, — рассказала Татьяна. — Пробуем, пытаемся, ищем место в жизни. Лыжи ведь для нас не предел: велоспортом еще пытаемся заниматься. Надеемся, получится его жизнь со спортом связать, чтобы Максим чего-то добился. Сегодня, к сожалению, без медали, но уже прочно шли в середине забега. И это только начало!