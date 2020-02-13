На улице Приупской в Туле сбили 13-летнего подростка

12 февраля в 19.00 на ул. Припуской в Туле мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем «Опель Астра», совершил наезд на подростка 2006 года рождения. По предварительным данным, парень переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был госпитализирован с различными травмами.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что большинство ДТП с участием пешеходов происходит по причине нарушения правил перехода проезжей части и неиспользования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.

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Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части!

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните: юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.

Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что так же обязывает его использовать световозвращающие элементы. Отсутствие световозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей, в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения — незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции быстро отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры для предотвращения дорожно-транспортного происшествия с участием данного пешехода.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54