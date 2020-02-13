Мать с тремя детьми отравилась угарным газом в Узловой

Как стало известно Myslo, в ночь на 13 февраля в Узловскую ЦРБ с отравлением угарным газом госпитализировали 18 летнюю девушку и ее 41-летнюю мать. В это же время в Новомосковскую ЦРБ были доставлены две девочки 6 и 3 лет.

Все пострадавшие проживают по одному адресу. Предполагается, что они могли отравиться угарным газом из-за неисправности вытяжного оборудования. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.