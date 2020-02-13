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Мать с тремя детьми отравилась угарным газом в Узловой

Мать с тремя детьми отравилась угарным газом в Узловой

Несчастный случай произошел минувшей ночью.

Как стало известно Myslo, в ночь на 13 февраля в Узловскую ЦРБ с отравлением угарным газом госпитализировали 18 летнюю девушку и ее 41-летнюю мать. В это же время в Новомосковскую ЦРБ были доставлены две девочки 6 и 3 лет.
 
Все пострадавшие проживают по одному адресу. Предполагается, что они могли отравиться угарным газом из-за неисправности вытяжного оборудования. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:05 +2
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Место
Тульская областьУзловая

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