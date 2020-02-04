Фото пресс-службы "Арсенала".
Тульский «Арсенал» подписал контракт с нападающим
Роман Минаев будет выступать в составе оружейников под номером 77.
ПФК «Арсенал» заключил контракт с 22-летним нападающим Романом Минаевым. Соглашение рассчитано на два с половиной года. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Роман — воспитанник курского «Авангарда», выступал в ФНЛ, в текущем первенстве провел за курян 25 матчей и забил 6 мячей.
В ходе январского сбора «Арсенала» в Турции футболист отметился голом в контрольной встрече с азербайджанской «Кешлей».
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