За сбыт 0,4 грамма наркотика туляк на 12 лет отправится в колонию

Также мужчина обвинялся в подготовке к сбыту более 8 граммов запрещенных веществ.

Пролетарский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Он обвинялся в продаже наркотиков и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, с марта по апрель прошлого года мужчина через закладки продал 0,4 грамма наркотика и планировал сбыть ещё более 8 граммов.

С учетом собранных по уголовному делу доказательств и позиции прокуратуры, суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.