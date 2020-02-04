новости
новости
Регистрация
За сбыт 0,4 грамма наркотика туляк на 12 лет отправится в колонию

За сбыт 0,4 грамма наркотика туляк на 12 лет отправится в колонию

Также мужчина обвинялся в подготовке к сбыту более 8 граммов запрещенных веществ.

Пролетарский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Он обвинялся в  продаже наркотиков и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, с марта по апрель прошлого года мужчина через закладки продал 0,4 грамма наркотика и планировал сбыть ещё более 8 граммов.

С учетом собранных по уголовному делу доказательств и позиции прокуратуры, суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:34 +4
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениесбыт наркотиковприговор судапрокуратура Тульской области
Место
ТулаПролетарский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» подписал контракт с нападающим
Тульский «Арсенал» подписал контракт с нападающим
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.