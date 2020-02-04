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Какие дома Тулы будут обесточены 5 февраля

Какие дома Тулы будут обесточены 5 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов электрики будут работать по следующим адресам:

  • ул. Кауля, 16, 18,
  • ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. Кутузова, 97-103 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
  • ул. Попова, 40-59,
  • ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 41,
  • ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
  • ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётн.),
  • пр-д Вильямса, 8-24 (чётн.), 7-25 (нечётн.),
  • ул. Мусоргского, 1-9, 13, 11, 17, 19, 14,
  • ул. Докучаева, 13, 16, 17-30,
  • ул. Матросова, 2, 4, 5, 8, 7,
  • ул. Комбайновая, 1-14,
  • Новомосковское шоссе, 56-58, 36-38,
  • Скуратово: п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 1 к. 1, 9, 71,
  • мкрн Скуратовский: ул. Станционная, 1, 2, 3, 15, 19, 4, 12 (чётн.), 29-а, 29-61 (нечётн.), 60, 44,
  • п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • пр-д Рвовский,
  • д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а,
  • Мясново: 7-й Полюсный пр-д, 1-12,
  • 6-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечёт.),
  • 9-й пр-д 1-33 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 1-53 (нечётн.),
  • 7-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 50, 52,
  • п. Горелки: ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +4
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