Какие дома Тулы будут обесточены 5 февраля

С 9 до 17 часов электрики будут работать по следующим адресам:

ул. Кауля, 16, 18,

ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),

ул. Кутузова, 97-103 (нечётн.),

ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),

ул. Попова, 40-59,

ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),

ул. Гастелло, 41,

ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,

ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётн.),

пр-д Вильямса, 8-24 (чётн.), 7-25 (нечётн.),

ул. Мусоргского, 1-9, 13, 11, 17, 19, 14,

ул. Докучаева, 13, 16, 17-30,

ул. Матросова, 2, 4, 5, 8, 7,

ул. Комбайновая, 1-14,

Новомосковское шоссе, 56-58, 36-38,

Скуратово: п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 1 к. 1, 9, 71,

мкрн Скуратовский: ул. Станционная, 1, 2, 3, 15, 19, 4, 12 (чётн.), 29-а, 29-61 (нечётн.), 60, 44,

п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,

ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),

ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),

ул. Металлургов, 56, 58,

пр-д Рвовский,

д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а,

Мясново: 7-й Полюсный пр-д, 1-12,

6-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечёт.),

9-й пр-д 1-33 (нечётн.),

8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 1-53 (нечётн.),

7-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. Кабакова, 50, 52,

п. Горелки: ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.),

ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),

п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.).