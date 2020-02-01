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Баскетбольный «Арсенал» вырвал победу у «Борисфена» в овертайме: фоторепортаж

Баскетбольный «Арсенал» вырвал победу у «Борисфена» в овертайме: фоторепортаж

Матч завершился со счетом 96:94 в пользу оружейников.

Накануне в Туле состоялся матч Евразийской лиги баскетбола. Наш «Арсенал» принимал на своем паркете соперников из Белоруссии — «Борисфен». Тулякам удалось вырвать победу в овертайме — оружейники победили со счетом 96:94.

Самым результативным в составе «Арсенала» стал Максим Кузнецов, набравший 24 очка. У гостей 28 очков заработал Дэвин Джонсон.

 

«Арсенал» (Тула, Россия) — «Борисфен» (Могилев, Белоруссия) — 96:94 ОТ (23:21, 27:23, 29:20, 15:20, 12:10).

«Арсенал»: Синкевич (13), Кузнецов (24), Сизов (6), Маринин (2), Попов (8), Фёдоров (1), Дзандзава (5), Крыков (2), Кузёмкин (23), Щербинский, Рытенко (12).

«Борисфен»: Старр (10+12 подборов), Дуду (12), Тейлор (26), Джонсон (28), Агеенко (2), Иванов (2), Татур, Корж (2), Харкевич (10).

Фолы — 26:30.

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БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 1
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БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 3
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 4
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 5
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 6
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 7
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 8
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 9
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 10
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 11
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 12
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 13
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 14
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 15
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 16
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 17
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 18
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 19
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 20
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 21
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 22
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 23
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 24
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 25
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 26
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 27
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 28
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 29
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 30
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 31
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 32
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 33
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 34
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 35
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 36
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 37
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 38
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 39
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 40
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 41
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 42
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 43
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 44
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 45
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 46
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 47
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 48
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 49
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 50
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 51
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 52
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 53
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 54
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 55
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 56
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 57
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 58
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 59
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 60
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 61
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 62
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 63
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 64
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 65
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 66
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 67
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 68
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 69
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 70
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 71
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 72
БК "Арсенал" - БК "Борисфен", Фото: 73
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:40 +1
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