Баскетбольный «Арсенал» вырвал победу у «Борисфена» в овертайме: фоторепортаж

Матч завершился со счетом 96:94 в пользу оружейников.

Накануне в Туле состоялся матч Евразийской лиги баскетбола. Наш «Арсенал» принимал на своем паркете соперников из Белоруссии — «Борисфен». Тулякам удалось вырвать победу в овертайме — оружейники победили со счетом 96:94.

Самым результативным в составе «Арсенала» стал Максим Кузнецов, набравший 24 очка. У гостей 28 очков заработал Дэвин Джонсон.

«Арсенал» (Тула, Россия) — «Борисфен» (Могилев, Белоруссия) — 96:94 ОТ (23:21, 27:23, 29:20, 15:20, 12:10).

«Арсенал»: Синкевич (13), Кузнецов (24), Сизов (6), Маринин (2), Попов (8), Фёдоров (1), Дзандзава (5), Крыков (2), Кузёмкин (23), Щербинский, Рытенко (12).

«Борисфен»: Старр (10+12 подборов), Дуду (12), Тейлор (26), Джонсон (28), Агеенко (2), Иванов (2), Татур, Корж (2), Харкевич (10).

Фолы — 26:30.