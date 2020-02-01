В Ефремове полицейские задержали похитителя восьми банок кофе

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Накануне в ефремовскую полицию обратилась директор местного супермаркета. Женщина заявила, что из торгового зала магазина на улице Мира неизвестный украл 8 банок кофе. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

«При просмотре записи с установленных внутри супермаркета камер видеонаблюдения, полицейские выяснили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый за кражи 26-летний местный житель. Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время по данному факту в полиции проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенный товар изъят.