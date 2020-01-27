Главный тренер «Арсенала» подвел итоги первого сбора

Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» завершил первые сборы в Турции. Сегодня, 27 января, команда вернется в Россию.

Главный тренер оружейников Игорь Черевченко кратко подвел итоги сбора.

– То, что задумали, выполнили полностью. Ребята выдержали нагрузки, проблем нет. Четыре игры провели за 12 дней, хорошую нагрузку получили. Для тренерского штаба много информации.

Программа сбора была составлена заранее. Мы предусмотрели четыре спарринга. На сборах было 28 человек, не считая голкиперов. Нужно было всех посмотреть.

Как себя показали новички Ковалев и Громыко? Вопросов к ним нет. Видно, что нормальные ребята. По Громыко могу сказать так, что полгода он без игровой практики, один тренировался. Месяц-полтора займет то время, в которое надо будет привести его в порядок.

Еще раз скажу. Результат на сборах лично для меня не имеет никакого значения. Понятно, что это спорт, все должны стремиться к победе. Но после каждой контрольной игры мы, тренеры, смотрим немного другие вещи и делаем выводы для себя, — цитирует Игоря Геннадьевича клубная пресс-служба.

Напомним, за время первого сбора «Арсенал» провел четыре контрольных матча — с азербайджанской «Кешлей» (2:1), румынским «Сепси» (1:0), польской «Короной» (1:1) и командой «Младост» из Сербии (2:2).