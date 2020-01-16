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«Арсенал» официально объявил о подписании Ковалева и Громыко
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

«Арсенал» официально объявил о подписании Ковалева и Громыко

Футболисты уже выбрали игровые номера.

«Арсенал» официально сообщил о подписании белорусских полузащитников Юрия Ковалева и Валерия Громыко. 
 
Оба новичка оружейников играли за солигорский «Шахтер», один из ведущих клубов Белоруссии, выступали в еврокубках, имеют опыт выступлений за национальную сборную. 
 
26-летний Ковалев является крайним полузащитником, но может сыграть и на позиции второго нападающего. Его игровой номер в «Арсенале» 15-й. Контракт заключен на 2,5 года. 
 
22-летний Громыко – атакующий центральный хавбек, в «Арсенале» он будет играть под №18. Контракт заключен на 3,5 года. 
 
Подписание футболистов в интервью клубной пресс-службе прокомментировал спортивный директор ПФК «Арсенал» Андрей Рудаков: 
 
– Мы сделали хорошее приобретение. Ковалев регулярно вызывается в сборную Белоруссии. Громыко, хотя и молод, тоже имеет такой опыт. «Арсенал» выиграл конкурентную борьбу за этих ребят у серьезных российских клубов. Юрий и Валерий повысят конкуренцию в составе и усилят атакующий потенциал команды.
 
Руководство нашего клуба и тренерский штаб изначально приветствовали приобретение этих футболистов. Скажу больше. Мы пытались подписать ребят еще в летнюю кампанию, чтобы усилиться к старту в квалификации Лиги Европы. Но тогда «Шахтер» сам участвовал в еврокубках, и сделка не состоялась. Важно, что белорусские футболисты уже не считаются легионерами в России. Теперь дело за новичками, пусть доказывают свое право на место в составе. Понятно, что обоим нужно некоторое время на адаптацию в новой для себя обстановке. 
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Автор: Кристина Вернигорина
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