Момент аварии с угнанной в Туле маршруткой попал на видео

В распоряжении Myslo оказалась запись с одной из камер видеонаблюдения на ул. Карла Маркса. На записи — момент недавнего ДТП с участием маршрутного такси.

Напомним, днем 27 января в Туле на ул. Карла Маркса произошло массовое ДТП с участием автомобилей Renault Sandero, Great Wall Hover, Ford Transit и грузовой «Газели». По словам очевидцев, пассажирский микроавтобус Ford маршрута № 159К сначала по касательной задел Renault и Hover, после чего вогнал в стену частного дома грузовик.

По предварительной информации, за рулем микроавтобуса находился пьяный мужчина, который якобы угнал транспортное средство. Настоящий же водитель рассказывал очевидцам, что зашел в магазин, а когда вышел, его маршрутки на месте не было.