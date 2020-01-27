новости
новости
Регистрация
Момент аварии с угнанной в Туле маршруткой попал на видео

Момент аварии с угнанной в Туле маршруткой попал на видео

На записи камеры наблюдения видно, как маршрутка буквально вгоняет припаркованный грузовичок в стену дома.

В распоряжении Myslo оказалась запись с одной из камер видеонаблюдения на ул. Карла Маркса. На записи — момент недавнего ДТП с участием маршрутного такси.

Напомним, днем 27 января в Туле на ул. Карла Маркса произошло массовое ДТП с участием автомобилей Renault Sandero, Great Wall Hover, Ford Transit и грузовой «Газели». По словам очевидцев, пассажирский микроавтобус Ford маршрута № 159К сначала по касательной задел Renault и Hover, после чего вогнал в стену частного дома грузовик.

По предварительной информации, за рулем микроавтобуса находился пьяный мужчина, который якобы угнал транспортное средство. Настоящий же водитель рассказывал очевидцам, что зашел в магазин, а когда вышел, его маршрутки на месте не было.

Галерея
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 1
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 2
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 3
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 4
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 5
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 6
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 7
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 8
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 9
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 10
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 11
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 12
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
сегодня, в 16:01 +10
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТПТуламассовое ДТПугнанная маршруткавидео
Место
Тулаулица Карла Маркса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги первого сбора
Главный тренер «Арсенала» подвел итоги первого сбора
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб»
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.