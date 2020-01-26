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«Тулица» в ответном матче снова обыграла «Уралочку-2-УрГЭУ»

«Тулица» в ответном матче снова обыграла «Уралочку-2-УрГЭУ»

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу тулячек.

В Туле завершается пятый тур Высшей лиги «А» по волейболу. Наша «Тулица» уже сыграла три матча. Напомним, что в первой игре тулячки оказались сильнее команды легендарного тренера Николая Карполя «Уралочки-2-УрГЭУ».

24 января в манеже стадиона «Арсенал» «Тулица» обыграла «Тюмень-ТюмГУ» со счетом 3:1 (24:26, 25:21, 25:12, 25:22).

25 января тулячки в ответном матче снова победили «Уралочку-2». На этот раз соперницам удалось отыграть одну партию. Счет такой: 3:1 (25:21, 22:25, 25:12, 25:18).

Сегодня, 26 января, в Туле состоятся завершающие пятый тур матчи. В 17.30 «Тулица» сыграет ответный матч с тюменской командой, а в 15.00 «Уралочка-2-УрГЭУ» сразится с ЮЗГУ-Атом из Курской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:31 0
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