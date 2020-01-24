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В Likerka Loft пройдет трехдневный курс гештальт-терапии

В Likerka Loft пройдет трехдневный курс гештальт-терапии

Занятия входят в базовую программу первой ступени Московского гештальт института. Ведущие – сертифицированные терапевты Владимир Лобанов и Ирина Карнеева.

Гештальт-терапия — это метод, который помогает научиться управлять своими эмоциями и качественно улучшить отношения с окружающими благодаря проработке своих внутренних конфликтов. Программа Владимира Лобанова и Ирины Карнеевой в равной степени подойдет как психологам и медицинским работникам, так и обычным людям, которые желают разобраться со своими эмоциями, мешающими получать удовольствие от жизни.


В процессе обучения участники:

  • познакомятся с философией и методологией гештальт-подхода,
  • побудут в роли клиента и убедятся в эффективности этого метода лично для себя,
  • попробуют разные техники гештальт-терапии,
  • научатся использовать элементы гештальт-подхода в работе и в своей жизни.

Сессия продлится три дня – с 31 января по 2 февраля (пятница с 16.00 до 20.00, суббота, воскресенье — с 10.00 до 18.00). Занятия проводятся в Likerka Loft (проспект Ленина, 85).

Стоимость трехдневной сессии — 6000 р.

Действует предварительная запись по телефону +7 (977) 903-36-10 или через E-mail lobanov56@mail.ru.

Билеты на трехдневный курс гештальт-терапии уже в продаже.

Вы можете приобрести их онлайн:

Купить билет
 

Или обратиться в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной.

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной.

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной.

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