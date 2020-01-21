За неделю более 4000 туляков заразились гриппом и ОРВИ
Ситуацию контролируют специалисты регионального Управления Роспотребнадзора.
С 13 по 19 января в регионе зарегистрировано 4062 случая гриппа и ОРВИ. Это на 30% ниже эпидемического порога и на 35% выше уровня заболеваемости, зафиксированного на предыдущей неделе.
В связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в трёх классах трёх школ и двух группах двух детских садов. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно получить по телефонам: 37-33-25, 37-30-77 и 37-48-32.
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