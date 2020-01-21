За неделю более 4000 туляков заразились гриппом и ОРВИ

С 13 по 19 января в регионе зарегистрировано 4062 случая гриппа и ОРВИ. Это на 30% ниже эпидемического порога и на 35% выше уровня заболеваемости, зафиксированного на предыдущей неделе.

В связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в трёх классах трёх школ и двух группах двух детских садов. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.