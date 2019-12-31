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В Туле состоялся новогодний турнир по мини-футболу среди девушек

В Туле состоялся новогодний турнир по мини-футболу среди девушек

Победила команда «ЖФК Тула».

29 декабря состоялся новогодний турнир по мини-футболу среди девушек 2005 г. р. и моложе. В соревнованиях приняли участие три команды: «ЖФК Тула», СШ «Олимп» из пос. Ленинский и ЖФК «Астрапия» (Балабаново Калужской области). По итогам всех игр «ЖФК Тула» одержала победу на турнире, заняв первое место.
 
 
Результаты игр команды-победителя:
  • «ЖФК Тула» — СШ «Олимп» (Ленинский) 2:0. Аня Бозбей оформила дубль,
  • «ЖФК Тула» (г. Тула) — ЖФК «Астрапия» — 12:1. Голы забивали Даша Вихрева (гекса-трик), Катя Кольцова (дубль), Ольга Носкова (дубль), Софья Паршукова, Вика Орлова.
Тренер «ЖФК Тула» - Дмитрий Шароваров.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:15 +2
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