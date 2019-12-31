В Туле состоялся новогодний турнир по мини-футболу среди девушек

29 декабря состоялся новогодний турнир по мини-футболу среди девушек 2005 г. р. и моложе. В соревнованиях приняли участие три команды: «ЖФК Тула», СШ «Олимп» из пос. Ленинский и ЖФК «Астрапия» (Балабаново Калужской области). По итогам всех игр «ЖФК Тула» одержала победу на турнире, заняв первое место.

Результаты игр команды-победителя:

«ЖФК Тула» — СШ «Олимп» (Ленинский) 2:0. Аня Бозбей оформила дубль,

«ЖФК Тула» (г. Тула) — ЖФК «Астрапия» — 12:1. Голы забивали Даша Вихрева (гекса-трик), Катя Кольцова (дубль), Ольга Носкова (дубль), Софья Паршукова, Вика Орлова.

Тренер «ЖФК Тула» - Дмитрий Шароваров.