Самые громкие приговоры 2019 года в Тульской области

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Суду пришлось выносить новый приговор Вадиму Жерздеву

4 февраля 2019 года, после повторного рассмотрения уголовного дела Новомосковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации МО Новомосковск 57-летнего Вадима Жерздева.

Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор - 1 год и 7 месяцев колонии-поселения. Также Жерздеву на три года запретили занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Подробнее о деле Жерздева читайте здесь

Крушение грузового поезда в Тульской области: виновным признали оператора РЖД

В феврале 2019 года столичный суд вынес приговор оператору дефектоскопной тележки Узловской дистанции пути Анатолию Климову. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Дело о крушении поезда вели следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Как установили следствие и суд, оператор дефектоскопной тележки Узловской дистанции пути Климов, допустив преступную небрежность, ненадлежаще исполнил возложенные на него обязанности по техническому обслуживанию перегона станций «Малая Андреевка-Турдей» Московской железной дороги, в результате чего произошел сход секции локомотива и 24 вагонов грузового поезда № 3152. Причиненный ущерб составил более 50 млн рублей, который страховыми компаниями потерпевшим возмещен.

Подробности происшествия читайте здесь

Приговор руководителям коммерческого банка «Первый Экспресс» вступил в законную силу По результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденных Константина Томенчука, Сергея Худякова, Сергея Федичева и Юлии Воробьевой, а также их адвокатов, 26 февраля Тульский областной суд оставил приговор суда без изменения. Приговор вступил в законную силу. Напомним, как установил суд, сотрудники банка с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам. Всего за этот период были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд. рублей, которые злоумышленники присвоили себе. Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок от 16 лет до 19 лет с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и заниматься деятельностью в кредитно-банковской сфере на срок 3 года (за исключением Воробьевой) и со штрафом в размере от 750 тыс. рублей до 2,9 млн рублей. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима. здесь Подробнее о деле «Первого экспресса» читайте

Вынесен приговор туляку, взявшему в заложники свою маленькую дочь

7 июня, в Туле огласили приговор Ивану Воробьёву, который, находясь под наркотиками, взял в заложники собственную полуторагодовалую дочь. ЧП произошло 7 мая 2018 года. Myslo писал об этом здесь и здесь.

Ивана Воробьёва обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса РФ: пп. «г», «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Сторона обвинения — областная прокуратура — просила для подсудимого 13 лет 6 месяцев лишения свободы.

Суд признал 31-летнего Ивана Воробьёва виновным и назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы строгого режима. Уходя из зала заседаний, один из судей не выдержал и обратился к подсудимому: «Пусть это будет вам уроком на всю жизнь».

Подробнее о том, как мужчина совершил преступление, читайте здесь.

Экс-начальника тульского УГИБДД освободили от уголовной ответственности

В октябре 2019 года в Центральном районном суде Тулы рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего начальника Тульского УГИБДД Михаила Есакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что в период с 20 сентября 2014 года по 26 ноября 2018 года Есаков использовал для личных поездок служебные автомобили, на которые были установлены специализированные государственные знаки.

Это позволило ему избежать административной ответственности за нарушения ПДД — превышение скорости. В Тульской области Есаков нарушил правил на 497 500 рублей, в Рязанской — на 164 000 рублей. 30 сентября суд вынес решение о прекращении уголовного дела. Есакову назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Суд смягчил наказание бывшему главе тульского МЧС Ришату Нуртдинову

22 октября 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию адвоката бывшего главы ГУ МЧС России по Тульской области Ришата Нуртдинова на приговор Тульского гарнизонного военного суда от 24 июня 2019 года.

Как сообщил корреспонденту Myslo адвокат Валерий Казаков, приговор был изменен . Суд вернул Нуртдинову звание генерал-майора запаса, а наказание в виде лишения свободы постановил считать условным. Иск на возмещение причиненного преступлением ущерба остался в прежнем объеме — 20 млн рублей.

Подробнее об уголовном деле в отношении Ришата Нуртдинова читайте здесь.

Напал с ножом на жену и сжег дом: Туляка отправили в колонию строгого режима на 13 лет

В среду, 30 октября, Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело Владимира Филатова, обвиняемого в покушении на убийство жены, грабеже, краже, разбое и поджоге дома.

8 сентября 2018 года Филатов напал на жену и нанес ей не менее 19 ударов ножом. Спустя несколько дней Филатов вернулся на место преступления и поджег дом. Повезло, что в тот момент в нем никого не было. Владелице причинен значительный материальный ущерб – свыше 2 млн рублей.

В последующем Филатов украл продукты питания и канистру бензина из дома знакомого и совершил разбойное нападение с незаконным проникновением в дом знакомой ему жительницы деревни Старое Басово.

Филатов был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать 11 октября. Всё это время он скрывался у одного из своих братьев.

Подробнее о задержании опасного подозреваемого здесь.

Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД: автолюбителя оштрафовали на 700 рублей

4 декабря в Центральном районном суде рассматривалось дело в отношении водителя-инвалида Сергея Тимофеева, который прославился после того, как опубликовал на YouTube видео своего конфликта с сотрудниками ДПС. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции). На этом заседании интересы Тимофеева представляли сразу десять защитников.

В общей сложности судебное заседание продолжалось 9 часов и закончилось около 23.00. После возвращения из совещательной комнаты суд объявил, что признал Тимофеева виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначил ему штраф в размере 700 рублей. Водитель сообщил, что намерен обжаловать решение суда.

Подробнее об этой истории читайте здесь.

Новомосковский суд вынес приговор по делу кота-наркокурьера

В Новомосковском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении трёх мужчин, пытавшихся наладить канал поставки наркотиков в исправительную колонию. В качестве курьера злоумышленники, один из которых отбывал наказание за ранее совершенные преступления, решили использовать кота, которого научили пробираться на территорию режимного учреждения.

В пятницу, 13 декабря, состоялось оглашение приговора. Двое фигурантов приговорены к длительным срокам лишения свободы – 13,5 и 17 лет соответственно. Мужчина, толкнувший кота на скользкую дорожку, мог бы выйти из колонии уже через четыре месяца, но после присоединения нового наказания ему придётся «задержаться» почти на 15 лет.