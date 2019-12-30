Самые громкие приговоры 2019 года в Тульской области
Подборка самых громких приговоров ушедшего года по версии Myslo.ru
Суду пришлось выносить новый приговор Вадиму Жерздеву
4 февраля 2019 года, после повторного рассмотрения уголовного дела Новомосковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации МО Новомосковск 57-летнего Вадима Жерздева.
Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор - 1 год и 7 месяцев колонии-поселения. Также Жерздеву на три года запретили занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
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Вынесен приговор туляку, взявшему в заложники свою маленькую дочь
7 июня, в Туле огласили приговор Ивану Воробьёву, который, находясь под наркотиками, взял в заложники собственную полуторагодовалую дочь. ЧП произошло 7 мая 2018 года. Myslo писал об этом здесь и здесь.
Ивана Воробьёва обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса РФ: пп. «г», «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Сторона обвинения — областная прокуратура — просила для подсудимого 13 лет 6 месяцев лишения свободы.
Суд признал 31-летнего Ивана Воробьёва виновным и назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы строгого режима. Уходя из зала заседаний, один из судей не выдержал и обратился к подсудимому: «Пусть это будет вам уроком на всю жизнь».
Подробнее о том, как мужчина совершил преступление, читайте здесь.
Экс-начальника тульского УГИБДД освободили от уголовной ответственности
В октябре 2019 года в Центральном районном суде Тулы рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего начальника Тульского УГИБДД Михаила Есакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
В ходе следствия установлено, что в период с 20 сентября 2014 года по 26 ноября 2018 года Есаков использовал для личных поездок служебные автомобили, на которые были установлены специализированные государственные знаки.
Это позволило ему избежать административной ответственности за нарушения ПДД — превышение скорости. В Тульской области Есаков нарушил правил на 497 500 рублей, в Рязанской — на 164 000 рублей. 30 сентября суд вынес решение о прекращении уголовного дела. Есакову назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Суд смягчил наказание бывшему главе тульского МЧС Ришату Нуртдинову
22 октября 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию адвоката бывшего главы ГУ МЧС России по Тульской области Ришата Нуртдинова на приговор Тульского гарнизонного военного суда от 24 июня 2019 года.
Подробнее об уголовном деле в отношении Ришата Нуртдинова читайте здесь.
Напал с ножом на жену и сжег дом: Туляка отправили в колонию строгого режима на 13 лет
В последующем Филатов украл продукты питания и канистру бензина из дома знакомого и совершил разбойное нападение с незаконным проникновением в дом знакомой ему жительницы деревни Старое Басово.
Филатов был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать 11 октября. Всё это время он скрывался у одного из своих братьев.
Подробнее о задержании опасного подозреваемого здесь.
Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД: автолюбителя оштрафовали на 700 рублей
4 декабря в Центральном районном суде рассматривалось дело в отношении водителя-инвалида Сергея Тимофеева, который прославился после того, как опубликовал на YouTube видео своего конфликта с сотрудниками ДПС. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции). На этом заседании интересы Тимофеева представляли сразу десять защитников.
В общей сложности судебное заседание продолжалось 9 часов и закончилось около 23.00. После возвращения из совещательной комнаты суд объявил, что признал Тимофеева виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначил ему штраф в размере 700 рублей. Водитель сообщил, что намерен обжаловать решение суда.
Подробнее об этой истории читайте здесь.
Новомосковский суд вынес приговор по делу кота-наркокурьера
В Новомосковском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении трёх мужчин, пытавшихся наладить канал поставки наркотиков в исправительную колонию. В качестве курьера злоумышленники, один из которых отбывал наказание за ранее совершенные преступления, решили использовать кота, которого научили пробираться на территорию режимного учреждения.
В пятницу, 13 декабря, состоялось оглашение приговора. Двое фигурантов приговорены к длительным срокам лишения свободы – 13,5 и 17 лет соответственно. Мужчина, толкнувший кота на скользкую дорожку, мог бы выйти из колонии уже через четыре месяца, но после присоединения нового наказания ему придётся «задержаться» почти на 15 лет.