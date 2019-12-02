Благодаря голу Лесового «Арсенал» обыграл ЦСКА на выезде – 1:0

Фото пресс-службы "Арсенала".

Финальный свисток! Всё, «Арсенал» побеждает ЦСКА в Москве с минимальным счетом! Героем матча стал Даниил Лесовой. Всех болельщиков с победой!

90+3' Ох! Бийол! Нашел свободное место между Григалавой и Беляевым, пробил по воротам — наш голкипер сегодня играет очень сконцентрировано.

90' Четыре минуты добавил арбитр ко второму тайму.

90' Из последних сил армейцы идут в наступление на ворота Шамова. Отбиваются оружейники.

89' Кирилл Комбаров на газоне — судорога схватила нашего капитана. Выводят его медики ха пределы поля.

87' Футболисты ЦСКА заработали угловой. Горбатенко выбил мяч из-за пределов штрафной.

84' Лесовой получил совершенно ненужную желтую карточку — за излишние эмоции.

83' Замена у «Арсенала»: Ломовицкий заменил Луценко.

82' Чалов бил с разворота в нижний угол! Не попал!

80' Горбатенко слабоватый пас отдал на фланг на Лесового, тут уже и армейцы успел «прочитать» ситуацию.

78' Дзагоев ушел отдыхать, вместо него на поле появился Сигурдссон.

78' Опасно! Влашич бил издалека — мяч пролетел рядом со штангой.

74' Альварес пристреливался — Дивеев подставил ногу, и мяч ушел на угловой.

73' Разгоняли атаку армейцы, но Ахметов ошибся, и Костадинов перехватил передачу.

71' Хороший удар от Горбатенко! Акинфеев даже не с первого раза забрал мяч после мощного прострела оружейника.

70' Магнуссон врезал ногой по Луценко, рефери зафиксировал фол, но карточку давать не стал.

68' Со штрафным от армейцев Егор Шамов спокойно справился.

67' Вторая замена у ЦСКА: Бийол заменил Карпова.

63' Лесовой пробивал из-за пределов штрафной — сильно, но прямо в руки Акинфееву.

61' Беляев придерживал Чалова за футболку — арбитр нарушения не увидел.

60' Снова атакуют оружейники — Луценко слева отдавал пас в штрафную на Горбатенко, Игорь выпрыгнул, но ему немного не хватило роста, не удалось зацепиться за мяч.

57' Замена в составе ЦСКА: Ахметов вышел вместо Кучаева.

57' Горбатенко пробивал в угол — не получилось подкрутить мяч, он пролетел мимо штанги.

56' Дивеев свалил Луценко — штрафной. Футболисты решили быстренько разыграть стандарт.

55' Футболисты ЦСКА усилили атаки на ворота Шамова. Всё в порядке, Егор справляется.

52' Даня Лесовой! ГООООООООООООЛ!!!

Горбатенко классным пасом отправил Луценко почти один на один с Акинфеевым, Евгению пытались помешать два игрока ЦСКА, но он успел отправить пас на Лесового. Даня мастерски вкатил мяч в сетку ворот! 0:1

51' Бауэр успел выбить мяч из-под ног Чалова в последний момент!

49' Чалов наступил на ногу Григалаве — немного полежал на газоне наш футболист.

47' Красивая атака получилась у «Арсенала»! Лесовой обыграл двух игроков ЦСКА, отдал пас на Горбатенко — Игорь нанес удар по воротам, но мяч пролетел мимо со штангой.

46' Итак, продолжаем матч. Второй тайм!

Оперативный фоторепортаж от пресс-службы «Арсенала»:

Статистика первой половины игры:

Перерыв.

45+1' Горбатенко решился на дальний удар издалека — очень мимо.

45' Одну минуту к первому тайму добавил арбитр.

42' Ох, как опасно! Бистрович едва не закрутил мяч под перекладину. Показалось, что наш вратарь с этим ударом не справится.

41' Дзагоев пробивал из-за пределов штрафной — мяч прилетел прямо в руки Егору Шамову.

40' Угловой для «Арсенала» — Горбатенко скинул мяч в центр штрафной, но Чаушич не сумел нормально принять пас.

40' Оружейники борются за мяч на половине поля ЦСКА. Неплохо смотрится Лесовой.

37' Чалов головой пробивал по воротам — Шамов без труда забрал мяч.

34' Обляков всё кружит возле нашей штрафной, очень тревожно становится.

31' Даниил Лесовой заменил травмированного Ткачева.

29' Сергей Ткачев получил травму (Прихрамывая, наш игрок покинул поле.

27' Еще один неприятный момент для туляков. Сейчас штанга спасла «Арсенал» после прострела Дзагоева!

25' Опасно! Шамов далеко вышел из ворот, это подтолкнуло Дивеева пробить в цель — мяч едва не залетел!

24' Комбаров получил желтую карточку за фол против Облякова.

24' «Пожар» у ворот «Арсенала» развели армейцы. К счастью, завершающий удар Фернандеса вышел неточным.

22' Луценко отправил пас на Горбатенко, который уже забежал в штрафную площадку, но Магнуссон остановил атаку.

21' Дзагоев издалека прострелил по воротам Шамова — мяч пролетел высокой над перекладиной.

20' Затяжная атака ЦСКА завершилась фактически ничем — Влашич замешкался и долго обрабатывал мяч.

18' Горбатенко и Луценко не поняли друг друга, мяч в итоге просто выкатился за линию поля.

15' Влашич мастерски принял мяч и прострелил в угол ворот — Шамов на месте.

14' Фернандес оказался в офсайде.

13' Костадинов в последний момент выбил мяч из-под ноги Влашича, который уже вбегал в штрафную Шамова.

10' Альварес сфолил на Фернандесе. Штрафной — Обляков подавал, но мяча первыми коснулись оружейники и выбили подальше от ворот.

9' «Арсенал» пытался пробраться в штрафную Акинфеева, Лесовой навесил в центр, но первым на мяче оказался голкипер ЦСКА. И тут же едва не вышла опасная ответка от армейцев.

7' На половине поля «Арсенала» Фернандес сбил на правом фланге Григалаву. Арбитр зафиксировал фол.

6' Интересная статистика: ЦСКА — единственная команда в РПЛ, в этом сезоне не забивавшая в первые 15 минут.

5' Кучаев получил пас от Чалова, сместился в центр и пробил — мимо ворот.

3' Ткачев поборолся на правом фланге с двумя игроками ЦСКА. В итоге мяч вышел за пределы поля от армейцев.

2' На правах хозяев поля пока больше всего мячом владеют армейцы.

1' Стартовый свисток! Поехали!

0' Всё готово к началу матча. Капитаны Игорь Акинфеев и Кирилл Комбаров обменялись рукопожатиями.

0' Кстати, сегодня футбол показывают на телеканале «Матч!».

0' Друзья, какие ваши прогнозы на матч? Смогут ли арсенальцы увезти в Тулу победу? Или ЦСКА продолжит неприятную для туляков традицию? Пишите свои прогнозы в комментариях.

0' Судейская бригада: главный судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва); делегат РФПЛ — Александр Разинский (Москва).

0' Состав «Арсенала» на матч:

Состав ЦСКА:

0' Кстати, молодежные команды сыграли вчера. Со счетом 2:1 победили молодые оружейники.

0' Результаты 18-го тура Премьер-лиги:

0' Туляки уже на «ВЭБ Арене». Смотрим предматчевый антураж от ПФК «Арсенал»:

0' Статистика личных встреч такова. В рамках Премьер-лиги команды встречались девять раз, из них всего дважды побеждал «Арсенал». Любопытно, что армейцы не проиграли оружейникам ни одного домашнего матча.

Забитых мячей — 21:6 в пользу хозяев.

0' Взглянем на турнирную таблицу. Как дела у команды Черевченко? В данный момент оружейники на 11-й строчке с 19 очками. Всего два очка отделяет «Арсенал» от зоны вылета.

У ЦСКА всё в порядке. Команда сейчас на третьем месте, от «Локомотива» ее разделяет всего одно очко.





0' Добрый вечер, футбольные болельщики! Сегодня нас ждет очень интересный матч — «Арсенал» отправился в гости к столичному ЦСКА. Кстати, это заключительная выездная игра года для оружейников. Устраиваемся поудобнее и болеем за наших вместе с Myslo! Обсуждайте самые интересные моменты поединка в комментариях.