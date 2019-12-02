Администрация Тулы и ОГИБДД объяснили, зачем городу заборы

Общественники вместе с администраций города и представителями ГИБДД провели объезд установленных пешеходных ограждений, на которые жаловались туляки.

Каждый из нас - пешеход по умолчанию, даже если едет в «белый дом» на служебной машине. До машины вы же по-любому дошли пешком. Урбанисты говорят, что

хороший город - тот, в котором людям хочется бывать на улице, в котором комфортно пешеходам, велосипедистам и автомобилистам. Вы можете сказать так про Тулу?

В конце октября 2019 года в соцсетях и в блогах жители города выкладывали фото оцинкованного штакетника на улицах и требовали остановить «бессмысленную и беспощадную установку заборов». По мнению жителей, эти ограждения не только портят внешний вид улиц Тулы, но и создают местами опасные ситуации.

28 ноября рабочая группа в составе общественников, депутатов, представителей администрации Тулы и городского отделения ГИБДД объехала некоторые перекрестки, на которые поступало много жалоб.

Перекресток улиц Лейтезена и Коминтерна. Жители жалуются, что с парковки в детскую поликлинику приходится идти по проезжей части, что очень небезопасно.

Именно так пришлось идти и рабочей группе – благо форма сотрудников ГИБДД заставляла водителей резко сбавлять скорость.

Инспекторы согласились, что это небезопасно. И предложили убрать несколько секций ограждения. Насколько в этом случае забор будет соответствовать ГОСТу, никто ответить не смог.

Кстати, как заметили общественники, этот перекресток сам по себе не соответствует нормам и гостам. Поэтому, по словам первого зама главы администрации Тулы Владислава Галкина, его ждет модернизация. Правда, нескоро.

Перекресток проспекта Ленина и ул. Агеева. Туляки, невзирая на ограждения, переходят проспект так, как им удобно – кто-то по прямой, а кто-то наискосок, благо светофор для пешеходов горит долго и во всех направлениях одновременно. Зачем тут ограждения, ведь перекресток несколько лет назад специально отремонтировали, сделав заниженные бордюры и отрегулировав светофор на Х-образный переход? Оказалось, что этот перекресток находится в определенной близости от школы №20. И по требованиям ГОСТа должен быть огорожен.

Отметим, что само учебное заведение выходит парадным подъездом на проспект, самую загруженную и скоростную магистраль города. И при этом школа не имеет ограждения. Хотя, как утверждают местные жители, чаще всего люди перебегают проспект по направлению, которое задал шагающий в сторону Ликерки Лофт Лев Толстой.

На ул. Агеева оказался озаборен парковочный карман – напротив загса. Сотрудники ГИБДД опять предложили демонтировать пару-тройку секций, чтобы женихам и невестам не пришлось шагать по проезжей части до перекрестка.

На перекрестке ул. Дм. Ульянова и Демонстрации, возле ДКЖ, металлический штакетник установили… по чьей-то просьбе. Чтобы машины не парковались на тротуаре. Предложение штрафовать нарушителей, а не устанавливать забор, не встретило поддержки у сотрудников ГИБДД.

Закрытый забором парковочный карман на пересечении ул. Первомайской и Бундурина, по словам администрации, проектом организации дорожного движения не предусмотрен. Поэтому существовавший несколько лет парковочный карман закрыли забором. А, может быть, можно было сохранить его – ведь рядом парк и лишним парковочное место точно не было?

Двойные заборы тоже нашли свое объяснение у администрации Тулы. Например, на пересечении улиц Халтурина/Демонстрации установлены два типа ограждений - ограждения благоустройства, отделяющие парковочное пространство от тротуара, и пешеходные ограничивающие ограждения, отделяющие проезжую часть от тротуара. Это, по мнению администрации, наиболее оптимально с точки зрения обеспечения безопасности движения пешеходов по тротуару и препятствует постановке транспортных средств на тротуар.

В ходе объезда гаишники обнаружили еще одно место, где должно быть ограждение, но где его еще нет. Аккурат напротив «белого дома», на углу Крестовоздвиженской площади располагается Кванториум, он же бывший Дворец пионеров. Его двери буквально выходят на нерегулируемый пешеходный переход. Полное соответствие ГОСТу!

Из ответа, подписанного главой администрации Тулы Дмитрием Миляевым, следует, что пешеходные ограничивающие ограждения устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, а их внешний вид определен Дирекцией Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» и ГОСТами Р 52289-2004 и Р 52766-2007.

Основаниями для установки ограждений также были

- судебные решения, вынесенные в 2019 году Центральным районным судом по иску прокуратуры Тулы. Суд обязал администрацию выполнить эти работы на 9 объектах;

- представления прокуратуры Тулы и подразделений УГИБДД УМВД России по Тульской области;

- комиссионные акты по результатам совместного обследования администрацией Тулы и ОГИБДД УМВД России по Туле дорожной сети вблизи детских образовательных учреждений. В 2019 году выявлены 14 объектов, где позже были установлены пешеходные ограждения.

Сумма муниципальных контрактов на установку пешеходных ограждений в 2018 году составила – 9,4 млн рублей, в 2019 году – 8,61 млн рублей.

В официальном ответе УГИБДД по Тульской области поясняет, что ограждения установлены вдоль проезжей части для недопущения внезапного выхода пешеходов на проезжую часть и разделения транспортного и пешеходного потоков. И ставят их «не на основании аварийности, а в соответствии с требованиями технических норм и стандартов».

Кстати, трактовать положения ГОСТа можно по-разному. Вот так он звучит в оригинале: «Ограничивающие пешеходные ограждения применяют … у всех регулируемых наземных пешеходных переходов и нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от наземного пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 человек в час на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 человек в час — при запрещенной остановке или стоянке».

Как влияет на аварийность установка ограждения, в открытых источниках нет. В официальном ответе УГИБДД говорится: «показатели состояния аварийности в городе Туле снижаются после установки пешеходных ограждений... В 2018 году на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова произошло 4 ДТП (столкновения), в которых 6 человек получили ранения. Все ДТП были без участия пешеходов». В 2019 году аварийность на этом участке нулевая. Правда, при чем тут пешеходы и заборы, непонятно.

Депутат Госдумы от Тульской области, зампредседателя комитета ГД по транспорту и строительству, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский считает, что все дело в несогласованности служб и ведомств.

- У нас в стране огромная дорожная сеть. И прописать все нюансы в одном документе невозможно. Да и не надо. А надо рассматривать каждый перекресток, каждую дорогу на месте – они-то соответствуют ГОСТам? Муниципальным чиновникам, отвечающим за дороги и транспорт, нужно постоянно учиться, глубоко разбираться в этих вопросах, если надо – доказывать свою правоту в судах. Важно не галочки в отчетах нарисовать и бюджетные деньги освоить, а сделать так, чтобы люди были довольны, чтобы им было комфортно и удобно.

С депутатом Афонским согласен известный урбанист, специалист по транспорту правительства Москвы, видеоблогер Аркадий Гершман:

- В России не прецедентное право, и разбирательство в суде первой инстанции можно и нужно оспаривать. Есть замечательный пример города Урюпинска, где чиновники в суде доказали, что у города нет возможности устанавливать такие заборы. Там снизу проходят коммуникации, сверху проходят линии электропередач, и в случае обрыва оголенный провод попадет на эти заборы и все умрут… в общем, они в суде доказали, что нет возможности. Нашли противоречие в ГОСТах и доказали!

Есть и более изящные решения. Например, в Альметьевске начали делать велодорожки – и под эгидой этого спилили все заборы. В Красноярске не стали делать заборы на главном проспекте, а сделали просто парковку - припаркованные машины выполняют роль заборов. В Санкт-Петербурге вместо заборов устанавливают столбики с цепочкой - тоже выглядит в разы эстетичнее.

Практика показывает, что у людей преобладает рациональный подход к переходам — они не будут бегать туда-сюда, тратя время и силы, и даже заборы тут не помогут. Поэтому переходы делают так часто, как этого трубуют точки притяжения и сложившиеся потоки людей.

Есть несколько простых правил, как сделать безопасно и удобно:

1. Нерегулируемые переходы могут быть только через 1 или 1+1 полосы движения. Хотя на таких улицах люди всё равно будут перебегать там, где им удобно, поэтому зебры имеет смысл ставить в местах максимальной концентрации потоков, а также там, где пешеходам точно нужен приоритет (школы, детсады).

2. Должна быть подсветка пешеходов. Причем, источник света должен находиться до перехода со стороны приближающегося автомобиля? Это создает эффект «позитивного контраста». Пешеход становится ярким объектом на тёмном фоне.

3. Если дорога больше двух полос, обязательно нужен светофор, так как водитель может просто не увидеть человека из-за машины в соседнем ряду.

4. Нужно поднимать переходы до уровня тротуара. Это не только сделает переход доступным для маломобильных и застрахует от луж под ногами, но и успокоит трафик. Приём отлично работает на выездах с второстепенных улиц на главную, где водители обязаны сбавлять скорость.

Все это сделать несложно, главное - всего лишь подстроится под людей, а не пытаться сделать из горожан роботов.

В марте 2019 году власти Москвы полностью отказались от металлических пешеходных ограждений.

Вместо этого на некоторых участках снизили скорость движения, сузили проезжую часть, устроили новые пешеходные переходы и оборудовали опасные участки островками безопасности. Время проезда участка машинами не изменилась, а безопасность выросла в разы!

P. S. Этот первый объезд некомфортных мест в городе показал, на наш взгляд, одну большую проблему – нет, как это принято говорить у чиновников, «межведомственного взаимодействия». Если бы до установки этих злополучных заборов представители городской администрации, прокуратуры, ГИБДД, архитекторы и урбанисты вместе прошли путь обычного рядового туляка, может, и не пришлось бы «снимать пару-тройку секций»? Или вообще нашлось бы более гармоничное решение?

Из позитивного. Администрация предложила делать такие объезды регулярными. Тем более, что в планах Управления транспорта Тулы на 2020 год - еще 75 перекрестков под заборизацию.

P.S.S. Зам. начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев предложил пользователям Myslo прислать в редакцию фотографии и описание неудобных, некомфортных и опасных переходов, где установлены ограждения. Будем исправлять ошибки вместе.