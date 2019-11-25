В Туле прошел открытый турнир по каратэ «Ката-2019»

Фото предоставлено организаторами.

24 ноября в Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» состоялся открытый турнир по каратэ «Ката-2019». На этих соревнованиях тульские каратисты сошлись в поединках в разделе ката — это последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой противников. Спортсмены сражались за победу на двух татами.

Лучшими в своих категориях стали Амира Керимова, Ксения Лазарева, Гор Макарян, Артур Иванов, Артем Таржуткин, Александр Савкин, Никита Цветков.

Немного уступили своим противникам в финале и поднялись на вторую ступень пьедестала: Маргарита Околович, Полина Козлова, Дмитрий Голосов, Максим Новиков, Виктор Сафаров, Егор Иванов, Василий Воеводин, Иван Фалкин, Алексей Яковенко.

Бронзовую награду получили Антон Фалкин, Никита Лазарев, Егор Соловьев, Тимофей Ковзиков, Иван Тихомиров.

Организацию данных соревнований взяла на себя детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области и клуб каратэ-до «Чемпион».