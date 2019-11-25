Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области увеличилось количество ДТП из-за летней резины
А вы «переобули» свой автомобиль?
В связи с ухудшением погодных условий и образованием наледи на дорогах Тульская Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать дистанцию до движущихся впереди транспортных средств, не совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над машиной, а также заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.
Владельцам автомобилей, на которых установлена летняя колесная резина, Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от дальних поездок. Кроме того, участились случаи ДТП с участием транспортных средств, которые эксплуатируются на летней резине.
Один из самых ярких примеров — авария на автодороге «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань», которая случилась 15 ноября. Предположительно, водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Дэу Нексию». Как озвучили в региональном УМВД, на отечественном автомобиле была установлена летняя резина. В происшествии тогда пострадали шесть человек.
– Уважаемые автолюбители, подумайте о своей безопасности заранее, не стоит ждать метели и морозов, так как даже при температуре менее 7 градусов тепла летняя резина начинает терять свои свойства и затвердевает, что влечет за собой повышение аварийной опасности, — сообщает Госавтоинспекция. — Помните, что летние шины на заснеженной или обледенелой дороге не смогут обеспечить максимального сцепления с дорогой.
Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям о сезонной смене колесной резины и рекомендует задуматься о безопасности на дороге, чтобы не подвергать опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.
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