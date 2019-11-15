Тульская спортшкола претендует на звание лучшей в России

Фото из архива Myslo.

Для победы в Национальной спортивной премии нужно набрать наибольшее количество голосов. Поддержите СШОР «Велосипедный спорт»!

Объявлены номинанты на всероссийскую Национальную спортивную премию. Тульская спортшкола олимпийского резерва «Велосипедный спорт» претендует на звание лучшей в номинации «Надежды России».

Народное голосование на сайте Sport-premia стартовало 15 ноября. Параллельно с этим свое решение вынесет экспертный совет, в который вошли выдающиеся спортсмены и государственные деятели и деятели культуры. Затем результаты будут суммированы. Имена лауреатов объявят на торжественной церемонии, которая состоится 12 декабря.

Соперниками Тульской области в данной номинации являются школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту (Санкт-Петербург) и спортшкола олимпийского резерва по фехтованию (Курская область).

Поддержать Тулу можно здесь.

За первые сто лет своей велосипедной истории с 1896 по 1996 гг. Тула вырастила более 300 чемпионов России и мира, победителей и призеров олимпиад. В общей сложности они получили больше 1000 медалей.

Имена Ольги Слюсаревой, Сергея Копылова, Виталия Петракова, Любови Кочетовой, Тамары Гаркушиной, Оксаны Гришиной, Сергея Терещенкова, Анастасии Войновой и многих других великих тульских велосипедистов вошли в историю мирового велосипедного спорта.

На сегодняшний день в СШОР «Велосипедный спорт» работают 24 тренера, 4 из них носят высокое звание «Заслуженный тренер России». В СШОР занимаются 303 спортсмена. На текущий год в состав спортивной сборной команды страны входит 33 тульских спортсмена, что является абсолютным рекордом за последнее десятилетие. Количество спортсменов, имеющих звание «Мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» (МСМК, ЗМС) — 14 человек. Количество спортсменов, имеющих звание «Мастер спорта России» (МС) — 19 человек.

Каждый год наши велосипедисты завоевывают огромное количество медалей на международных и российских соревнованиях: