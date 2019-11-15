В Туле пройдет предпринимательский форум «Мой бизнес»

21 ноября в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Туле состоится предпринимательский форум «Мой бизнес».

Мероприятие рассчитано на 800 человек и пройдет на территории музейно-выставочного комплекса Тульского кремля (атриум).

Форум проводит Минэкономразвития России в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» — одного из составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Зарегистрироваться для бесплатного участия можно здесь.

В рамках форума в Туле у представителей регионального бизнес-сообщества и всех заинтересованных слушателей будет возможность обзавестись полезными знакомствами среди предпринимателей региона, услышать и разобрать кейсы успешных предпринимателей и задать им свои вопросы.

Среди подтвержденных спикеров — Александр Гагиев (директор по развитию группы компаний Black Star), Александр Воловик (основатель интернет-агентства Just Content), Алексей Локонцев (основатель сети барбершопов TOPGUN), Дмитрий Ащепков (владелец консалтинговой компании «Ваш отдел продаж»), Дмитрий Сендеров (директор коммуникационной группы Strong, которая входит в топ-10 крупнейших рекламных холдингов России). Список спикеров будет пополняться.

Генеральный партнер форума — «Почта России».

Аналогичные форумы уже состоялись в крупнейших регионах страны и собрали полные залы в Барнауле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Чите, Казани и др. Всего на сегодняшний день в форумах «Мой бизнес» приняли участие более 25 000 человек.

Всего в рамках нацпроекта запланировано проведение 25 предпринимательских форумов «Мой бизнес».

Ориентируйтесь на желания клиентов, а не на деятельность конкурентов, работайте со страстью и любовью к своему делу. Таких принципов придерживается директор коммуникационной группы Strong, один из основоположников школы российской рекламы Дмитрий Сендеров. Накануне форума «Мой бизнес» в Туле он рассказал свою историю успеха и дал несколько важных советов начинающим предпринимателям.

– Рекламой я занимаюсь еще с института. Тогда мы открыли молодежный центр в Институте кинематографии и снимали свои первые рекламные ролики, это был 90-й год. Мне всегда была интересна и реклама, и то, каким образом она влияет на людей.

В то время у нас не было ни книг, ни учебных пособий. Весь опыт приходилось нарабатывать самим. Были либо материалы западных специалистов, не подходящие под российские реалии, либо учебные пособия теоретиков, которые тоже мало соответствовали нашей действительности. И тогда я решил сам написать учебник по рекламе. В результате он был признан лучшим в стране. Сейчас по нему занимаются более половины российских студентов.

Безусловно, развиваться в сфере рекламы в России было непросто. Трудности встречают тебя везде и всегда. Я не знаю ни одного бизнесмена, у которого бы всё шло как по маслу.

Но я свой бизнес люблю. И эта любовь лежит в основе всего, что я делаю. Помимо отсутствия учебных пособий на пути была еще одна большая трудность – нашими конкурентами были крупные западные компании с огромным международным опытом. И нам, российской компании, было тяжело заявить о себе на рынке. Тем не менее, мы были максимально гибкими, быстро учились, умели слышать клиентов. Поэтому в какой-то момент мы стали с ними работать.

Клиенты у нас разные, у всех свои задачи. Общая цель – увеличить продажи. Мы же в зависимости от продукта, компании и целевой аудитории разрабатываем стратегии продвижения и реализуем их. Для меня большое счастье видеть, что наши идеи помогают увеличить продажи.

Наша задача – продвигать в России качественные товары и услуги. Мне очень нравится делиться своим опытом, я преподаю студентам, предпринимателям, менеджерам.

Моя миссия – делиться с людьми знаниями. Но не только победами, но и ошибками. Ведь они заставляют нас задуматься о том, что именно мы делаем не так. Поэтому я очень приветствую мероприятия по популяризации предпринимательства, в том числе форумы «Мой бизнес». Это важное и нужное дело как для начинающих, так и для действующих бизнесменов.

На таких мероприятиях они могут получить новые знания и навыки, как раз разобрать свои ошибки и задать вопросы тому, кто уже многого достиг.

Это дает возможность людям развиваться.

В своем выступлении я обращу внимание на то, как работать с конкурентами. К сожалению, нас не учат, как их побеждать. Особенно если ваши конкуренты – более крупные и успешные компании. Я расскажу, как выиграть эту борьбу и влиять на покупателя, который в наше время стал непредсказуем. Начинающим предпринимателям я мог бы дать несколько советов:

Фокусируйтесь на клиенте, а не конкуренте.

Предлагайте им тот продукт или услугу, которые не могут предложить конкуренты. Это поможет найти новые решения и уникальные продукты.

Стройте стратегию. Не бывает успешного бизнеса без стратегии. Нужно хорошо знать рынок и его законы, а также потенциального покупателя. Наличие плана поможет двигаться вперед. Однако ваша стратегия должна быть максимально гибкой, потому что мир постоянно меняется.

Поддайтесь своей страсти. Именно страсть к своему делу помогает двигаться вперед и преодолевать все трудности. Любите то, чем вы занимаетесь, только тогда вы сможете стать лучшим.