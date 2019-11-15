Фото предоставлены очевидцем происшествия
На путепроводе в Заречье произошло массовое ДТП
По словам очевидца, столкнулись четыре автомобиля.
Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 15 ноября на Московском путепроводе в Туле столкнулись четыре автомобиля: Datsun, Chevrolet, Nissan и ГАЗель. При этом, судя по положению, Nissan после удара развернуло против движения.
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и эвакуаторы. Из-за участников автоаварии наблюдается затруднение движения.
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