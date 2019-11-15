На путепроводе в Заречье произошло массовое ДТП

Фото предоставлены очевидцем происшествия

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 15 ноября на Московском путепроводе в Туле столкнулись четыре автомобиля: Datsun, Chevrolet, Nissan и ГАЗель. При этом, судя по положению, Nissan после удара развернуло против движения.





На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и эвакуаторы. Из-за участников автоаварии наблюдается затруднение движения.