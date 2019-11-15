новости
новости
Регистрация
На путепроводе в Заречье произошло массовое ДТП
Фото предоставлены очевидцем происшествия

На путепроводе в Заречье произошло массовое ДТП

По словам очевидца, столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 15 ноября на Московском путепроводе в Туле столкнулись четыре автомобиля: Datsun, Chevrolet, Nissan и ГАЗель. При этом, судя по положению, Nissan после удара развернуло против движения.



На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и эвакуаторы. Из-за участников автоаварии наблюдается затруднение движения.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:02 +8
Другие статьи по темам
Событие
ДТПГИБДДавтоавария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская спортшкола претендует на звание лучшей в России
Тульская спортшкола претендует на звание лучшей в России
Погода в Туле 15 ноября: ветрено, без осадков, до +7 градусов
Погода в Туле 15 ноября: ветрено, без осадков, до +7 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.