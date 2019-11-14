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«Зенит» оштрафован на 40 тыс. рублей после матча в Туле
Фото из архива Myslo.

«Зенит» оштрафован на 40 тыс. рублей после матча в Туле

Такую сумму клуб выплатит за пиротехнику на трибунах.

Питерский «Зенит» оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом». Напомним, игра состоялась 10 ноября в Туле на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Аналитику матча можно прочитать здесь.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение оштрафовать клуб из Санкт-Петербурга за использование зрителями на трибунах пиротехнических изделий.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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