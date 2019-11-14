Фото из архива Myslo.
«Зенит» оштрафован на 40 тыс. рублей после матча в Туле
Такую сумму клуб выплатит за пиротехнику на трибунах.
Питерский «Зенит» оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом». Напомним, игра состоялась 10 ноября в Туле на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Аналитику матча можно прочитать здесь.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение оштрафовать клуб из Санкт-Петербурга за использование зрителями на трибунах пиротехнических изделий.
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