Пожар на ул. Лейтейзена в Туле: пострадавшая пенсионерка скончалась в больнице

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, 71-летняя тулячка, которая 12 ноября пострадала при пожаре в одной из многоэтажек на ул. Лейтейзена в Туле, скончалась в больнице. К смерти привели многочисленные ожоги туловища и головы.

По информации нашего источника, предполагается, что причиной пожара стала ее неосторожность — во время приготовлении пищи на женщине случайно от огня газовой плиты загорелась одежда.