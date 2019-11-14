Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.
Пожар на ул. Лейтейзена в Туле: пострадавшая пенсионерка скончалась в больнице
Полученные женщиной повреждения оказались несовместимы с жизнью.
Как стало известно Myslo, 71-летняя тулячка, которая 12 ноября пострадала при пожаре в одной из многоэтажек на ул. Лейтейзена в Туле, скончалась в больнице. К смерти привели многочисленные ожоги туловища и головы.
По информации нашего источника, предполагается, что причиной пожара стала ее неосторожность — во время приготовлении пищи на женщине случайно от огня газовой плиты загорелась одежда.
Напомним, сообщение о пожаре поступило 12 ноября в 22:58. По данным регионального МЧС, к моменту приезда огнеборцев возгорание было ликвидировано хозяйкой квартиры. На кухне размером 2,5×3 м оплавились стеклопакеты, сгорели кухонный гарнитур, холодильник и потолок, а также закоптились стены по всей площади кухни.
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