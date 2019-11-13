Туляк завоевал бронзу на чемпионате Европы по тайскому боксу

С 3 по 10 ноября в Минске проходили чемпионат и первенство Европы по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов из 35 стран.

В составе сборной России принял участие спортсмен из тульской спортивной школы олимпийского резерва «Восток».

По итогам соревнований Мурад Гиясов в весовой категории до 75 кг завоевал бронзовую медаль. Спортсмен тренируется у Абдула Малаалиева.