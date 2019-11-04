«Спартак» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 0:1

В предыдущих двух матчах оружейники обыгрывали москвичей. Продолжат ли футболисты эту традицию? Болеем за наших вместе с Myslo!

60' Денисов получил желтую карточку - Александр не по правилам остановил быстрого Мирзова.

58' Да что ж такое, никак «Арсенал» не передвинет игру от своих ворот!Мирзов с острого ушла простреливал в створ, мяч пролетел намного выше цели.

57' Опасно! Неплохую комбинацию разыграли Мирзов, Тиль и Ларссон, но наш Шамов на месте.

55' Настоящий штурм ворот «Арсенала» устроили футболисты «Спартака». В этот раз Зобнин закинул пас в штрафную, Тиль в падении пробивал, но попал по мячу рукой.

53' Угловой для «Спартака» — Ларссон подал в штрафную, Шамов выпрыгнул ваше всех и отбил мяч.

51' Шамов!!! Какой сейв! Мирзов с левого фланга отправил мяч в центр на Джано, тот быстро переправил пас Мельгарехо — парагваец в касание пробивал по воротам, но Егор отлично среагировал.

48' Лесовой едва не выбежал один на один с вратарем «Спартака». Джикия успел догнать Даниила на подступах к штрафной и отобрал мяч.

48' Очень активно начали спартаковцы. Хозяева провели два угловых подряд.

47' Мирзов получил пас на фланг, обыграл Комбарова и прострелил по воротам — Денисов успел подставить ногу.

46' Второй тайм. Продолжаем матч.

Статистика первой половины игры:

Оперативный фоторепортаж первого тайма от пресс-службы оружейников:

Перерыв.

45+1' Умяров заменил Кутепова.

45' Две минуты к первому тайму добавил Алексей Сухой.

45' Наверно, «Спартаку» потребуется замена. Кутепов покинул пределы поля, хромая. Медики помогают игроку дойти до скамейки запасных.

43' Итак, Джано решил отдать пас на Джикию, а тот издалека пробил очень мимо.

42' Айртон прорывался по левому флангу к воротам, Ткачеву пришлось нарушить правила против бразильца. Опасный штрафной для красно-белых.

40' Угловой для «Спартака». Ларссон подал в штрафную — Шамов выбил мяч кулаком. А за мгновение до этого просвистел арбитр, зафиксировав фол в атаке — Мельгарехо сбил Комбарова.

38' Григалава вытолкнул Мирзова подальше от ворот и отобрал мяч.

36' Джано сфолил на Ткачеве. Штрафной. Сам Сергей и пробивал — мягкий заброс в штрафную площадку — Кутепов головой мяч выбил.

33' Уверенно владеют мячом красно-желтые, но до ударов по воротам пока не доходит.

30' Луценко на ровном месте получил желтую карточку, повезло, что не красную… Евгений в центре поля покатился на Айртона прямой ногой.

29' Снова справился Шамов с ударом Джано — выбил мяч кулаками.

26' Потребовалась помощь медиков Кириллу Комбарову.

24' Шамов! Егор выручил команду, вовремя выйдя из ворот и забрав мяч у Джано.

22' Джано исполнял стандарт — Костадинов отлично сыграл в штрафной, не дав сопернику зацепиться за мяч.

21' Штрафной для «Спартака». Костадинов сбил Джикию, поставив корпус.

19' Арбитр зафиксировал фол на Джордане — красно-белые сразу же разыграли мяч.

16' ГОООООООООЛ!!! Луценко!!!

Получилась красивая атака! Лесовой сместился в центр, передал пас направо на Комбарова, тот вернул мяч в в штрафную — на голову Луценко. Евгений не промахнулся и мастерски положил мяч в уголок ворот.

14' Ларссон принял мяч от Джикии спиной к воротам и даже успел развернуться — наша защита неплохо отбилась, потушив этот «пожар».

12' Ткачев! Прострелил по воротам «Спартака» практически с нулевого угла. Вратарь отлично среагировал.

11' Угловой заработали арсенальцы. Лесовой обыгрался с Ткачевым, но дальше атака не получилась — спартаковцы отобрали мяч.

10' Комбаров перехватил мяч на фланге, отдал пас на Луценко, а тот оказался в офсайде.

7' Пас Мельгарехо после штрафного не прошел — Чаушич оказался первым на мяче и выбил его подальше.

6' Чаушич свалил Мельгарехо. Штрафной пробивает сам «пострадавший».

5' Ткачев решился на удар издалека — мимо ворот.

3' Айртон едва не прорвался в штрафную гостей, но передача дальше не прошла — мяч попал в лицо Денисову.

1' На правах хозяев сразу же инициативой завладели футболисты «Спартака».

1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал!»

0' Бригада арбитров:

главный арбитр — Алексей Сухой из Люберец, помощники — Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга и Рустам Мухтаров из Петрозаводска. Резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга). Инспектор — Андрей Бутенко, делегат РПЛ — Антон Захаров (оба из Москвы).

0' Несколько дней назад обе команды сыграли в Кубке России. Красно-белые минимально выиграли у «Анжи» и прошли в четвертьфинал. Туляки же провели очень сложный матч против «Урала» — 120 минут + серия пенальти сыграли в пользу соперника.

0' Посмотрим на турнирную таблицу. Расклады такие: «Арсенал» находится на 12-м месте, «Спартак» — на 8-м. Команды разделяют всего два очка.

Оружейники не выигрывали семь матчей подряд! Ну и что? С нетерпением ждем, когда же команда исправит эту неприятную ситуацию. Виноват ли сложный календарь, либо что-то другое? На этот вопрос ответ знает только Игорь Черевченко.

«Спартак» в прошлом туре крупно обыграл «Локомотив» — 3:0.

0' Небольшой фоторепортаж перед матчем от пресс-службы «Арсенала»:

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0' Перейдем к составам команд. У «Арсенала» сегодня из-за перебора желтых карточек не сыграет Виктор Альварес, а Александр Ломовицкий не сможет выйти на поле по условиям арендного соглашения (футболист принадлежит «Спартаку», в тульской команде он в аренде).

У «Спартака» мы сегодня точно не увидим Шюррле из-за травмы, а старый знакомый туляков Зелимхан Бакаев, как и Альварес, перебрал желтых карточек.

А вот Резиуан Мирзов, который провел великолепный сезон (прошлый) в «Арсенале», выйдет в стартовом составе «Спартака».

0' В прошлом сезоне оружейники дважды обыграли столичного соперника — 3:2 — в Москве, 3:0 — в Туле. Интересно, что в первом случае тренером «Арсенала» был Олег Кононов, а во втором случае Олег Георгиевич уже возглавлял «Спартак».

Сейчас уже главным тренером москвичей является Доменико Тедеско. У «Арсенала» — Игорь Черевченко.

0' Любопытная статистика. «Спартак» и «Арсенал» встречались в Премьер-лиге 8 раз, при этом у команд побед поровну — по 4. В этих матчах туляки забили 10 мячей, москвичи — 11.

0' Как вы уже догадались, этот матч для «Арсенала» выездной. Играем в Москве на красавце-стадионе — «Открытии Арене».

0' Добрый вечер, друзья! Устраиваемся поудобнее перед экранами ТВ или компьютерными мониторами и смотрим матч «Спартак» — «Арсенал», который сегодня завершает 15-й тур Премьер-лиги.