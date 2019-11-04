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Под Тулой поймали двух магазинных воришек
Фото: vitbichi.by.

Под Тулой поймали двух магазинных воришек

Подозреваемые собирались похитить еду и табачные изделия.

В минувшие выходные двое жителей села Воскресенское Дубенского района решили поживиться в одном из местных магазинов табачными изделиями и едой. Ночью они отжали пластиковое окно торговой точки и проникли внутрь, но сработала охранная сигнализация.
 
Вскоре на место прибыли сотрудники частного охранного предприятия, которые задержали воришек и вызвали полицию. Одному подозреваемому 25 лет, второму – 34, оба ранее судимы.
 
«Задержанные мужчины доставлены в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанных получены признательные показания», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:07 +4
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