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Где в Туле 5 ноября отключат электроэнергию

Где в Туле 5 ноября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

5 ноября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут в Туле плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Ак. Павлова, 21−53 (нечётн.), 16−38 (чётн.), 34-а, 34-в, 34-б;
  • пр-зд Южный, 4−10 (чётн.), 3−7 (нечётн.);
  • пер. Южный, 15−35 (нечётн.), 20−36 (чётн.);
  • ул. Пархоменко, 52−72 (чётн.), 51−63 (нечётн.);
  • пер. Городской, 48, 48-а, 46;
  • ул. Рязанская, 3-е, 3-и, 3-ж, 3-д;
  • ул. Пирогова, 46−68 (чётн.), 33−49 (нечётн.), 35-а;
  • ул. Жуковского, 51−69 (нечётн.), 62−82 (чётн.);
  • ул. Л. Толстого, 74−106 (чётн.);
  • ул. Гоголевская, 3−41 (нечётн.), 10−54 (чётн.), 54-а;
  • пр-т Ленина, 45, 49
  • Красноармейский пр-т, 21
  • ул. М. Гончары, 1−12
  • ул. Тургеневская, 42;
  • ул. Пушкинская, 10−14 (чётн.), 19, 21, 14-а;
  • Пушкинский пр-зд, 1, 2, 2-а;
  • ул. 1-я Криволученская, 6−12 (чётн.), 13−53 (нечётн.);
  • ул. 2-я Криволученская, 18−38 (чётн.), 27−45 (нечётн.);
  • ул. 5-я Криволученская, 22−28 (чётн.);
  • ул. 3-я Криволученская, 6, 10;
  • ул. Колхозная, 4−14, 4-а, 14-а, 14-б;
  • ул. Казанская, 2;
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21−33 (нечётн.), 22-а;
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17−41 (нечётн.), 41-а, 22−42 (чётн.);
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2−7;
  • 5-й Лихвинский пр-д., 2;
  • ул. Сафонова, 15−23 (нечётн.), 22, 24
  • ул. Кирова, 153, 155;
  • ул. Марата, 176, 178;
  • пр-д Марата, 2
  • 1-й Волоховский пр-д, 12−48 (чётн.), 21−49 (нечётн.);
  • 2-й Волоховский пр-д, 22−38 (чётн.), 19−33 (нечётн.);
  • 4-й Волоховский пр-д, 1-б;
  • ул. 4-я Овражная, 4−16 (чётн.), 1−13 (нечётн.);
  • п. Угольный: ул. Садовая, 20−38 (чётн.), 23−65 (нечётн.); ул. Подгорная, 14−30.
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Автор: Кристина Вернигорина
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