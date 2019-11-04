Где в Туле 5 ноября отключат электроэнергию

5 ноября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут в Туле плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Ак. Павлова, 21−53 (нечётн.), 16−38 (чётн.), 34-а, 34-в, 34-б;

пр-зд Южный, 4−10 (чётн.), 3−7 (нечётн.);

пер. Южный, 15−35 (нечётн.), 20−36 (чётн.);

ул. Пархоменко, 52−72 (чётн.), 51−63 (нечётн.);

пер. Городской, 48, 48-а, 46;

ул. Рязанская, 3-е, 3-и, 3-ж, 3-д;

ул. Пирогова, 46−68 (чётн.), 33−49 (нечётн.), 35-а;

ул. Жуковского, 51−69 (нечётн.), 62−82 (чётн.);

ул. Л. Толстого, 74−106 (чётн.);

ул. Гоголевская, 3−41 (нечётн.), 10−54 (чётн.), 54-а;

пр-т Ленина, 45, 49

Красноармейский пр-т, 21

ул. М. Гончары, 1−12

ул. Тургеневская, 42;

ул. Пушкинская, 10−14 (чётн.), 19, 21, 14-а;

Пушкинский пр-зд, 1, 2, 2-а;

ул. 1-я Криволученская, 6−12 (чётн.), 13−53 (нечётн.);

ул. 2-я Криволученская, 18−38 (чётн.), 27−45 (нечётн.);

ул. 5-я Криволученская, 22−28 (чётн.);

ул. 3-я Криволученская, 6, 10;

ул. Колхозная, 4−14, 4-а, 14-а, 14-б;

ул. Казанская, 2;

2-й Лихвинский пр-д, 21−33 (нечётн.), 22-а;

3-й Лихвинский пр-д, 17−41 (нечётн.), 41-а, 22−42 (чётн.);

4-й Лихвинский пр-д, 2−7;

5-й Лихвинский пр-д., 2;

ул. Сафонова, 15−23 (нечётн.), 22, 24

ул. Кирова, 153, 155;

ул. Марата, 176, 178;

пр-д Марата, 2

1-й Волоховский пр-д, 12−48 (чётн.), 21−49 (нечётн.);

2-й Волоховский пр-д, 22−38 (чётн.), 19−33 (нечётн.);

4-й Волоховский пр-д, 1-б;

ул. 4-я Овражная, 4−16 (чётн.), 1−13 (нечётн.);

п. Угольный: ул. Садовая, 20−38 (чётн.), 23−65 (нечётн.); ул. Подгорная, 14−30.