«Урал» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 0:1

Оружейников ждет очень ответственная игра 1/8 Кубка России. Болеем за наших вместе с Myslo!

18' А теперь угловой у "Урала": Димитров навесил в штрафную на Погребняка. Нормально пробить по мячу Павлу помешал Максим Беляев. Сразу же в игру вступил и Шамов.

16' Хорошее начало матча для оружейников.

15' ГООООЛ!!! Костадинов!

Георги головой замкнул подачу Ткачева с углового!

13' Альварес подавал пас в штрафную, Годзюр выбил мяч кулаками.

11' Ломовицкий нанес удар издалека, вратарь без проблем мяч забрал.

9' Лесовой с Ткачевым неплохо сыграли в "стенку" на левом фланге, но дальше пас не прошел.

7' Вновь в игру вступает вратарь «Арсенала». Араян отправил дальний пас на Меркулова, а тот, опасно приблизившись к воротам, пробил. Шамов на месте.

6' Угловой для оружейников. Горбатенко отправил передачу в штрафную, но первым на мяче оказался Бумаль. Он выбил мяч подальше.

4' Отличный момент у «Урала»: Погребняк обошел четырех (!) наших футболистов, ворвался в штрафную и пробил. Шамов сыграл надежно.

3' Кстати, матч можно показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер». В интернете можно бесплатно посмотреть на сайте «Спортбокса».

2' Сразу активно начали матч оружейники. Пытаются прорваться поближе к воротам Годзюра с правого фланга.

1' Звучит стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' Кстати, сегодня с капитанской повязкой на поле вышел Анри Хагуш. Видимо, Кирилл Комбаров после полученной в матче с «Ахматом» травмы еще не оправился.

0' Немного отвлечемся от неприятной статистики. Предлагаем вам посмотреть мотивационный ролик к матчу с «Уралом»:

0' «Урал» традиционно очень неудобный соперник для «Арсенала»: в минувшем сезоне оружейники ни разу не смогли обыграть «шмелей», в том числе и в ½ финала Кубка России. Пора ломать такую отвратительную традицию.

0' Сразу перейдем к составам команд. Обратите внимание, что Игорь Черевченко снова доверил место в основе вратарю Егору Шамову. Видимо, он впечатлил тренерский штаб!

0' Тульский «Арсенал» уже на «Екатеринбург Арене». Предлагаем небольшой фоторепортаж от клубной пресс-службы:

0' Сегодня также состоятся такие матчи:

Завтра:

Отметим, что «Арсенал» в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».

0' Добрый день, футбольные болельщики! Сегодня нас ждет ответственный матч 1/8 Кубка России — наш «Арсенал» на выезде сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo и обсуждайте все самые интересные моменты игры в комментариях.