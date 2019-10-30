Туляков приглашают на Большой этнографический диктант

Фото из архива MySlo

Проверить свои знания все желающие смогут как в традиционном формате, так и онлайн.

В пятницу, 1 ноября, Тульская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант».

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 общих для всех участников и 10 региональных, уникальных для каждого региона нашей страны. В Туле диктант можно будет написать по следующим адресам:

Центр образования № 5 имени Героя России С. С. Громова, ул. Октябрьская, 199,

Центр образования № 10 имени А.В. Чернова, ул. М. Горького, 41,

Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза И. П. Потехина, ул. Кутузова, 94,

Центр образования № 20, пр-т Ленина, 89,

Центр образования № 34 имени Героя СССР Н. Д. Захарова, ул. Болдина, 100,

Центр образования № 37 имени В. П. Храмченко, ул. Новомосковская, 5-А,

МБУ «ММЦ «Родина», пр-т Ленина, 20,

Музей оружия, ул. Октябрьская, 2,

Центр образования № 44 имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, Одоевское шоссе, 106,

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова», ул. Оборонная, 93, к. 1,

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова», ул. Металлистов, 2-А,

ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж имени А. Г. Рогова», ул. Ф. Энгельса, 89,

ГУК ТО «Региональный библиотечно-информационный комплекс», ул. Тургеневская, 48,

ГУК ТО «Объединение центров развития культуры», ул. 9 Мая, 1-А,

ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи», ул. Демонстрации, 134,

ГУ ДО ТО «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области», ул. Пузакова, 78,

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», пр-т Ленина, 92,

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», пр-т Ленина, 125, к. 4

МБОУ «Центр образования № 31 имени Р. П. Стащенко», ул. Пузакова, 12-А,

МБУ «Молодежный центр «Спектр», ул. Сойфера, 35,

МБОУ «Центр образования – гимназия № 1», ул. Приупская, 9-В.

Адреса пунктов проведения этнографического диктанта в районах Тульской области можно найти здесь.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование.