Фото из архива MySlo
Туляков приглашают на Большой этнографический диктант
Проверить свои знания все желающие смогут как в традиционном формате, так и онлайн.
В пятницу, 1 ноября, Тульская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант».
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 общих для всех участников и 10 региональных, уникальных для каждого региона нашей страны. В Туле диктант можно будет написать по следующим адресам:
- Центр образования № 5 имени Героя России С. С. Громова, ул. Октябрьская, 199,
- Центр образования № 10 имени А.В. Чернова, ул. М. Горького, 41,
- Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза И. П. Потехина, ул. Кутузова, 94,
- Центр образования № 20, пр-т Ленина, 89,
- Центр образования № 34 имени Героя СССР Н. Д. Захарова, ул. Болдина, 100,
- Центр образования № 37 имени В. П. Храмченко, ул. Новомосковская, 5-А,
- МБУ «ММЦ «Родина», пр-т Ленина, 20,
- Музей оружия, ул. Октябрьская, 2,
- Центр образования № 44 имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, Одоевское шоссе, 106,
- ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова», ул. Оборонная, 93, к. 1,
- ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова», ул. Металлистов, 2-А,
- ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж имени А. Г. Рогова», ул. Ф. Энгельса, 89,
- ГУК ТО «Региональный библиотечно-информационный комплекс», ул. Тургеневская, 48,
- ГУК ТО «Объединение центров развития культуры», ул. 9 Мая, 1-А,
- ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи», ул. Демонстрации, 134,
- ГУ ДО ТО «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области», ул. Пузакова, 78,
- ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», пр-т Ленина, 92,
- ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», пр-т Ленина, 125, к. 4
- МБОУ «Центр образования № 31 имени Р. П. Стащенко», ул. Пузакова, 12-А,
- МБУ «Молодежный центр «Спектр», ул. Сойфера, 35,
- МБОУ «Центр образования – гимназия № 1», ул. Приупская, 9-В.
Адреса пунктов проведения этнографического диктанта в районах Тульской области можно найти здесь.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование.
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