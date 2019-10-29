Баскетбольный «Арсенал» одержал вторую победу над «Нефтехимиком»

Баскетбольный «Арсенал» одержал вторую домашнюю победу над тобольским «Нефтехимиком». Игра шла под диктовку хозяев площадки от начала матча и до конца. В итоге поединок завершился со счетом 95:76 (20:15, 25:17, 32:19, 18:25). Напомним, первый матч также выиграли туляки.

Самыми результативными в составе оружейников стали Дмитрий Рытенко, набрав 20 очков и сделав 7 подборов, 4 голевые передачи; Павел Сизов — 19 очков, 5 подборов, 3 ассиста и 2 перехвата; Артём Попов — 14 очков.