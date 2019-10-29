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Баскетбольный «Арсенал» одержал вторую победу над «Нефтехимиком»

Баскетбольный «Арсенал» одержал вторую победу над «Нефтехимиком»

Матч завершился со счетом 95:76. Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

Баскетбольный «Арсенал» одержал вторую домашнюю победу над тобольским «Нефтехимиком». Игра шла под диктовку хозяев площадки от начала матча и до конца. В итоге поединок завершился со счетом 95:76 (20:15, 25:17, 32:19, 18:25). Напомним, первый матч также выиграли туляки.

Самыми результативными в составе оружейников стали Дмитрий Рытенко, набрав 20 очков и сделав 7 подборов, 4 голевые передачи; Павел Сизов — 19 очков, 5 подборов, 3 ассиста и 2 перехвата; Артём Попов — 14 очков.

Галерея
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 1
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 2
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 3
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 4
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 5
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 6
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 7
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 8
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 9
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 10
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 11
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 12
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 13
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 14
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 15
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 16
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 17
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 18
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 19
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 20
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 21
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 22
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 23
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 24
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 25
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 26
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 27
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 28
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 29
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 30
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 31
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 32
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 33
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 34
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 35
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 36
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 37
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 38
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 39
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 40
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 41
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 42
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 43
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 44
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 45
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 46
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 47
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 48
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 49
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 50
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 51
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 52
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 53
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 54
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 55
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 56
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 57
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 58
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 59
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 60
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 61
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 62
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 63
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 64
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 65
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 66
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 67
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 68
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 69
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 70
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 71
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 72
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 73
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 74
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 75
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 76
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 77
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 78
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 79
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 80
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 81
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 82
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 83
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 84
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 85
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 86
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 87
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 88
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 89
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 90
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 91
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 92
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 93
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 94
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 95
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 96
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 97
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 98
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 99
БК Арсенал - БК Нефтехимик 28.10, Фото: 100
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:15 +1
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