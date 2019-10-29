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В Туле на ул. Пролетарской Skoda после ДТП влетела в забор

В Туле на ул. Пролетарской Skoda после ДТП влетела в забор

К счастью, никто не пострадал.

Утром 29 октября в Туле на пересечении улиц Пролетарской и Гармонной произошло ДТП с участием легковых автомобилей Skoda Fabia и Kia Cerato. По словам участников автоаварии, Kia пересекала ул. Пролетарскую по ул. Гармонной, а Skoda следовала в направлении к ТЦ «Рио».

По словам водителя Kia, он не заметил Skoda, в результате чего произошел боковой удар, после которого автомобиль отлетел в металлический забор.

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. 

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ДТП на ул. Пролетарской , Фото: 3
ДТП на ул. Пролетарской , Фото: 4
ДТП на ул. Пролетарской , Фото: 5
ДТП на ул. Пролетарской , Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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